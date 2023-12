Bez nich nie ma wigilii. Niektóre są nawet zapowiedzią dobrych, życiowych zmian i bogactwa, kiedy akurat natkniemy się w nich na mały pieniążek.

Nie każdy jednak, w okresie intensywnego, świątecznego szaleństwa, znajdzie czas by samodzielnie przygotować wigilijne pierogi. Wówczas ruszy na łowy do sklepu. A wtedy... mniejsze lub większe rozczarowanie. Katarzyna Bosacka zdradziła, na co zwrócić uwagę.

Katarzyna Bosacka radzi Polakom. Tych pierogów lepiej unikaj

Katarzyna Bosacka od lat doradza Polakom w kwestiach zdrowego odżywiania, przestrzegając również przed pochopnymi decyzjami w sklepie. Radzi jak świadomie kupować, niejednokrotnie zdradzając również oszczędnościowe triki.

Dziennikarka, znana z programu "Wiem co jem i wiem, co kupuję" nieprzerwanie cieszy się sympatią rodaków. Często biorąc pod lupę ulubione produkty Polaków, sprawdza co kryje się w ich składzie. Tym razem skupiła się na wigilijnym przysmaku. A wnioski, w niektórych przypadkach, zatrważają.

Katarzyna Bosacka przyjrzała się wigilijnym pierogom. Oto co znalazła

"Pierogi z kapustą i grzybami to obowiązkowa potrawa wigilijna w wielu polskich domach! Nie każdy ma czas lepić własne pierogi, więc dla wielu te sklepowe mogą być ostatnią deską ratunku. Ale które wybrać?" - zastanawia się w mediach społecznościowych Katarzyna Bosacka. Śpieszy również z odpowiedzią.

Ekspertka od zdrowego odżywiania przygotowała zestawienie piętnastu sklepowych produktów, zaznaczając czego powinniśmy się mocno wystrzegać. "Kupując pierogi z kapustą i grzybami liczyłabym na to, że w składzie pojawią się grzyby leśne. Niestety w wielu produktach jedyne grzyby jakie się znajdują to... pieczarki - też grzyby, ale czuję jakiś taki niedosyt" - zaznaczyła dziennikarka. Na co więc zwrócić uwagę?

Katarzyna Bosacka przestrzega. Zwróć uwagę na skład pierogów ze sklepu

W trakcie przedświątecznych zakupów warto nieco dokładniej przyjrzeć się składom poszczególnych produktów. Jak radzi Katarzyna Bosacka, w przypadku gotowych pierogów, wystrzegać należy się przede wszystkim:

konserwantów - wiele gotowych pierogów zawiera E202 - sorbinian potasu,

- wiele gotowych pierogów zawiera E202 - sorbinian potasu, wzmacniaczy smaku , na przykład glutaminianu monosodowego,

, na przykład glutaminianu monosodowego, ekstraktu drożdżowego czy sztucznych aromatów , które w nienaturalny sposób poprawiają smak produktu,

, które w nienaturalny sposób poprawiają smak produktu, syropu glukozowego ,

, maltodekstryny i cukru na czołowych miejscach w składzie,

na czołowych miejscach w składzie, margaryny (lepiej aby było masło),

(lepiej aby było masło), masy jajowej.

"Sporą bolączką pierogów z kapustą i grzybami jest znikoma ilość grzybów (nie mówię o pieczarkach, a grzybach leśnych) - 3%, 1%, 0,2%, ale są też na rynku takie, które zawierają 18% grzybów leśnych" - dodaje ekspertka. Podczas przedświątecznych zakupów warto więc dokładnie przyjrzeć się składom produktów, które trafiają do koszyka, a kolejno na nasz stół. Obok smaku ważne jest bowiem również nasze zdrowie.

Co istotne, nie wszystkie sklepowe propozycje zawierają w sobie składniki, o których wspomina Katarzyna Bosacka. Całkiem spora część z nich, w tym te, które znalazły się na opracowanej przez dziennikarkę liście, zaskakuje swoim poprawnym składem.

