- Niektóre z nich zyskały taką popularność, że stały się atrakcjami turystycznymi samymi w sobie - czytamy w serwisie CNN Travel. Mowa o jarmarkach świątecznych, które każdego roku odbywają się w różnych miejscach świata. Serwis postanowił przygotować rozpiskę najlepszych i najciekawszych, w których magia świąt rozpoczyna się na długo przed końcem grudnia.

Ranking CNN. Oto najlepsze jarmarki świąteczne

Zdjęcie Tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy w Wiedniu w gronie najlepszych na świecie / 123RF/PICSEL

Tradycja organizowania bożonarodzeniowych jarmarków sięga czasów późnego średniowiecza. Po raz pierwszy miał miejsce w Monachium w 1310 roku. Później zwyczaj ten zaczął stopniowo rozprzestrzeniać się po innych krajach Europy, a następnie "zawędrował" do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Współcześnie trudno wyobrazić sobie przedświąteczny czas bez rozświetlonych stoisk pełnych rozmaitych przysmaków czy rękodzieła. Które jarmarki odwiedzić? CNN postanowił nieco pomóc w podjęciu decyzji i stworzył ranking najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych na świecie.

Na liście znalazły się jarmarki organizowane w miastach takich jak Wiedeń, Bazylea, Strasburg, Bruksela, Praga, Barcelona, Florencja, Zagrzeb, Kopenhaga, Tallin, Sztokholm, Helsinki, Budapeszt, Berlin, Londyn, Singapur, Toronto, Nowy Jork i Chicago.

Krakowski jarmark świąteczny w gronie najlepszych

Zdjęcie Kraków w czołówce rankingu CNN. Świąteczny jarmark w gronie najlepszych na świecie / 123RF/PICSEL

Jak widać, to cały wachlarz propozycji na świąteczną wycieczkę. Jeśli jednak nie w głowie nam zagraniczne wojaże, wcale nie musimy szukać daleko, by odwiedzić jeden z jarmarków, który trafił na listę CNN. W rankingu znalazły się również targi bożonarodzeniowe organizowane w Krakowie. W tym roku rozpoczną się 24 listopada i potrwają do 1 stycznia 2024 roku.

Tu warto dodać, że wydarzenie organizowane w Krakowie co roku już wcześniej zostało doceniane za granicą. W 2022 roku targi bożonarodzeniowe docenił brytyjski dziennik "The Times", który umieścił je na liście 24 najlepszych jarmarków świątecznych w Europie. Co z kolei urzekło twórców rankingu CNN?

- Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie jest jednym z największych w Europie i zajmuje znaczną część Rynku Głównego. Zabytkowa bazylika mariacka i Sukiennice stanowią wspaniałe tło dla corocznego wydarzenia. Odwiedzający mogą skosztować polskich przysmaków, kupić wyroby rękodzielnicze i rozmaite smakołyki, posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu zespołów ludowych i kolędników - czytamy w CNN.

Miasto już zareagowało na wyróżnienie. - Jarmark jak co roku wzbogaci niepowtarzalny klimat naszego miasta (...). Stoiska lokalnych, a także zagranicznych kupców i rzemieślników sprzyjają świątecznym zakupom oraz odkrywaniu nowych smaków. Kupcy oferują szeroką gamę świątecznych produktów, takich jak bańki ręcznie malowane, ozdoby choinkowe, artykuły dekoracyjne, stroiki świąteczne, wyroby ceramiczne, wyroby z drewna, wełny, sukna, szkło artystyczne, biżuteria, pamiątki, pocztówki, kalendarze. Gościć będziemy też kupców z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier, którzy sprzedawać będą m.in. wędliny, sery i kiełbasy, chleb, biżuterię z tkanin i drewna, rękodzieło z lnu i wełny, upominki, ceramikę - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Krakowa.

Zdjęcie Targi świąteczne na krakowskim rynku / MAREK LASYK/REPORTER / East News

Taka tradycja tylko w Krakowie. Konkurs szopek

W trakcie świątecznego jarmarku odbywa się wiele wydarzeń. Jednym z najważniejszych jest konkurs szopek krakowskich, o którym również wspomina w swoim artykule dziennikarka Tamara Hardingham-Gill.

Co roku w pierwszy czwartek grudnia twórcy i twórczynie szopek wystawiają swoje dzieła pod pomnikiem Adama Mickiewicza, które są oceniane przez jury. Wyjątkowy zwyczaj w 2014 roku trafiła na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a od 2018 roku tradycja wykonywania szopek jest pierwszym wpisem z Polski na Liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Za organizację konkursu szopek odpowiada Muzeum Krakowa. W tym roku wydarzenie odbędzie się 7 grudnia.

Zdjęcie Konkurs szopek krakowskich pod pomnikiem Mickiewicza / Beata Zawrzel/REPORTER / East News

- Co roku w pierwszy czwartek grudnia szopkarze przynoszą swoje prace na Rynek Główny i ustawiają je na stopniach pomnika Adama Mickiewicza, gdzie można je podziwiać od 10.00 do 12.00. Po hejnale krakowskim o godz. 12.00 wyrusza korowód szopek wokół Rynku prowadzony przez kapelę ludową z Bronowic, który prowadzi na scenę, gdzie następuje prezentacja szopek i szopkarzy. Następnie twórcy przenoszą swoje dzieła do Pałacu Krzysztofory, gdzie zostaną ocenione przez jury, składające się m.in. z historyków, etnografów, historyków sztuki, architektów, plastyków - opisuje wydarzenie Muzeum Krakowa.

Kraków to oczywiście nie jedyne miasto w Polsce, w którym co roku odbywa się świąteczny jarmark. Tutaj warto wspomnieć również o miastach takich jak Gdańsk, Poznań, Wrocław, Toruń czy Warszawa. Organizowane w nich jarmarki również przyciągają świąteczną, bajkową atmosferą i co roku są tłumnie odwiedzane przez turystów. Jarmarki bożonarodzeniowe są również organizowane w mniejszych miastach czy miejscowościach w całej Polsce.