Kilka dni temu GUS podał dane o inflacji za czerwiec. W ubiegłym miesiącu wyniosła ona 15,5 proc., a najszybciej drożały paliwa, energia i produkty spożywcze. Wzrost cen tych ostatnich, zwłaszcza w odniesieniu do sezonowych produktów, często jest odnotowywany przez internautów. Kilka tygodi temu w sieci krążyło zdjęcie straganu z czereśniami, na którym przy owocach widniała cena: 260zł/kg.

Choć wraz z nadejściem sezonu ceny tych słodkich owoców osiągnęły poziom możliwy do zaakceptowania przez przeciętnego konsumenta, cenowe rekordy zaczęły bić inne dobra natury. Konkretnie: grzyby.

Rekordowa cena kurek

Lipiec to miesiąc, nadejście którego wielu zapalonych grzybiarzy wita z radością. To wtedy w lasach można liczyć na wysyp maślaków, borowików szlachetnych, koźlarzy, maślaków i kani. Kto umie i lubi zbierać grzyby w tym roku może mówić o szczęściu. Wygląda bowiem na to, że ceny tych leśnych przysmaków w bieżącym sezonie osiągają rekordowy poziom.

Jak donosi "Super Express" cena kilograma kurek na warszawskim targowisku w pierwszym tygodniu lipca wynosiła 90-100 zł. W połowie miesiąca nieco spadła, osiągając poziom 75 zł za kilogram. "Na jajecznicę z kurkami dla dwóch osób potrzeba około 200 g grzybów. Zatem przy cenie 7,50 zł za 100 g grzybów z gatunku pieprznik jadalny należy zapłacić 15 zł. Do tego doliczyć trzeba koszt 4 jajek w rozmiarze L od kur z chowu na wolnym wybiegu, czyli około 4 zł. Oraz 1 łyżkę masła, które również zdrożało, czyli około 1 zł. Razem letni przysmak wyniesie nas 20 zł" - wylicza "Super Express".

Ile kosztują borowiki i boczniaki?

Jak się okazuje, zmiana kurek na inny gatunek grzybów wielkich oszczędności nam nie przyniesie. Aktualne ceny grzybów można sprawdzić w internecie. Z analizy cen na kilku popularnych platformach sprzedażowych wynika, że kilogram borowików trzeba zapłacić ok. 60 zł, za kilogram boczniaków zaś ok. 50 złotych (7-8 zł za tackę 200g).

Biorąc pod uwagę ceny, wydaje się że najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest samodzielne zbieranie grzybów. Tym, którzy chcieliby wybrać się na grzybobranie przypominamy, że grzyby najlepiej zbierać po kilku deszczowych dniach, przeszukując runo w sąsiedztwie konkretnych drzew. Pod świerkami i sosnami możemy spodziewać się kurek i prawdziwków, koźlaki zaś powinny czekać na nas w lasach brzozowych.

