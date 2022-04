21-latka przykuta do łóżka

Do zdarzenia doszło około 40 kilometrów na wschód od Neapolu, w niewielkiej miejscowości Aiello del Sabato w prowincji Avellino. Jak podają włoskie media, kobieta miała być więziona od 2018 roku. Wówczas jako 17-latka uciekła z domu. Znaleziono ją pobliskim lesie i zaraz później zaczął się jej koszmar, który trwał latami.

W domu było jeszcze siedmioro dzieci i ojciec. Nikt jednak nie zareagował na działania matki. Miała im grozić wyrzuceniem na ulicę. Marcello Rotondi, prokurator prowadzący sprawę, złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie kobiety.

Zdjęcie Karabinierzy zastali 21-latkę przykutą do łóżka / 123RF/PICSEL

Dopiero teraz młodsza siostra 21-latki postanowiła zawiadomić o wszystkim służby. Portal "Voce di Napoli" relacjonuje, że karabinierzy zastali ją przykutą do łóżka łańcuchami. Miała związane zarówno kostki, jak i nadgarstki. Matka przychodziła do córki tylko po to, by ją nakarmić lub zabrać wiadro, które służyło jej do załatwiania potrzeb fizjologicznych.

Matka zamykała ją w ciemnym pokoju na cały dzień, nie dawała możliwości jedzenia posiłków z całą rodziną. Kiedy uznawała, że należy jej się coś do jedzenia, wydzielała jej resztki, które zostawały po obiedzie, pozwalała je konsumować tylko i wyłącznie na stojąco podało "Quotidiano del Sud"

Rodzice usłyszeli zarzuty

Matka usłyszała zarzuty dotyczące pozbawienia wolności córki, znęcania się i pobicia. Została tymczasowo aresztowana. Ze względu na brak sprzeciwu ojca usłyszał on takie same zarzuty. Ma zakaz zbliżania się do domu rodzinnego.

Więziona 21-latka oraz siostra, która zawiadomiła służby, trafiły do placówki opieki społecznej. Pozostała szóstka rodzeństwa jest niepełnoletnia i przebywa w rodzinnym domu dziecka.

