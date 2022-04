23 kwietnia w życie weszła ustawa o obronie ojczyzny. Wprowadza ona dobrowolną służbę wojskową, która, jak wynika z zapisów, ma być pełniona przez 12 miesięcy. W tym czasie kandydat musi odbyć 28-dniowe szkolenie podstawowe, które kończy się przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej.

"Rozbudowany system motywacyjny"

Jak czyścić buty zamszowe? Tego sposobu na pewno nie znałeś!

Historia wampira Hochbergów. Ten upiór straszył w Rybnicy Leśnej

W drogiej sukience i z obrączką na palcu. Kochanka Putina wyszła z ukrycia

Donosił na Jana Pawła II? Historia o. Konrada Hejmo Kolejne 11 miesięcy to szkolenie specjalistyczne i wykonywanie obowiązków na stanowisku służbowym. Wynagrodzenie to 4 560 zł. Jak wynika z szacunków Ministerstwa Obrony Narodowej podobne rozwiązanie ma umożliwić zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP do ok. 300 tys. żołnierzy na przestrzeni kilku kolejnych lat.

"To pomysł powtarzany przeze mnie jak mantrę od dwudziestu lat. Ten model na pewno nie zapełni całych potrzeb armii na 250 tysięcy, bo nie będzie tylu chętnych do dobrowolnej służby wojskowej. Od wielu lat mówiłem, że musi być dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, ale ona musi być obudowana systemem motywacyjnym. Podstawą do tego, aby ludzie chcieli iść do wojska na ochotnika jest rozbudowany system motywacyjny" - mówił w rozmowie z Faktem Waldemar Skrzypczak, generał broni SZ RP w rezerwie.

Reklama





4,5 tys. zł co miesiąc za dobrowolną służbę wojskową

Waldemar Skrzypczak dodał, iż jego zdaniem wynagrodzenie za dobrowolną służbę wojskową nie jest najważniejsze. Potrzebne są również benefity dla rekrutów.

"Jeżeli ludzie mają przychodzić do wojska tylko po pieniądze, to będą najemnicy, a nie żołnierze. Oprócz bonusów finansowych powinny być inne, wynikające z prawa. Na przykład, po odbyciu służby wojskowej, gdy przebywa w rezerwie, żołnierz ma zmniejszone podatki. Albo, że po wojsku będzie miał zapewnione miejsce pracy. Taki żołnierz musi wiedzieć, że za rok jak pójdzie do cywila, to będzie miał jakieś bonusy" - stwierdził gen. Skrzypczak.

***

Zobacz również:

Czy Polska poradzi sobie bez rosyjskiego gazu?

Pierwszy przypadek H3N8 wśród ludzi. Czeka nas kolejna epidemia?

Ile zarabia zakonnica? „To niesprawiedliwe”