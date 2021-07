24-letnia influencerka ważyła 186 kilogramów. Teraz chwali się fałdami skóry

Efekt jojo przyniósł jej sławę!

W 2020 roku Jess postanowiła radykalnie zmienić swój styl życia. Gdy jej waga przekroczyła 186 kilogramów, stwierdziła, że najwyższy czas wziąć się za siebie i trochę schudnąć. W ciągu zaledwie roku influencerka straciła ponad 50 kilogramów! Tak szybki i gwałtowny spadek masy ciała doprowadził do efektu jojo. Jess nie przeszkadza jednak, że jej skóra stała się bardziej obwisła. Wręcz przeciwnie, postanowiła wykorzystać swój wygląd i uczynić z niej atut. Influencerka za pomocą zabawnych filmików chce pomóc innym nauczyć się akceptować swoje ciało, nawet jeśli pokryte jest obwisłymi fałdami skóry lub posiada inne niedoskonałości.



Magnetyzuje poczuciem humoru

Jess regularnie publikuje filmy, na których bez skrępowania tańczy i eksponuje swoje ciało po przemianie. Pod jednym postem wytłumaczyła, jak osiągnęła tak duży dystans do własnego wyglądu. Okazuje się, że antidotum na zmartwienia był dla Jess brak czasu. Influencerka nie rozmyśla o swojej sylwetce, bo pochłonięta opieką nad rodziną niema na to czasu. "Nie dbam o to, co mówią ludzie. Bycie pełnoetatową mamą trójki dzieci i skupienie się na ulepszaniu całego mojego życia całkowicie mnie pochłania" - tłumaczy.

Jess kocha swój brzuch

Influencerka ma rzeszę oddanych fanów, którzy doceniają jej poczucie humoru i ze zniecierpliwieniem czekają na kolejne filmiki. Jess stara się poświęcać obserwatorom dużo uwagi. Często dzieli się z nimi najróżniejszymi sytuacjami ze swojego życia. Na TikToku na ogół pokazuje codzienność. Niedawno Jess zapytała obserwujących ją użytkowników, jak powinna nazywać swój brzuch pokryty fałdami skóry. Pomysłów nie brakowało.

Szczerze, nie mam energii, aby skupić się na rzeczach, które sprawiłyby, że nie czułbym się tak dobrze Jess Walsh

Nowe oblicze TikToka

Jess Walsh zdobywa sympatię fanów głównie dzięki poczuciu humoru. W jednym z filmów do brzucha - części ciała, którą pokazuje najczęściej - przyłożyła parę sztucznych oczu, tak by wyglądał jak postać z kreskówki. Filmik bardzo spodobał się fanom i niedługo po publikacji zebrał ponad pół miliona polubień. W komentarzach nie brakowało zachwytów nad pomysłowością influencerki. Fani zaznaczają, że takie oblicze TikToka jest dla nich wyjątkowo zachęcające i wolą patrzeć na naturalną Jess, niż obserwować kolejną idealną modelkę. "Znalazłem. To mój ulubiony kanał na TikToku." "Mogę teraz odinstalować aplikację, ponieważ nigdy nie będzie na niej nic lepszego niż to".

