Gąsowski na Krecie z byłą żoną i eks partnerką. Jedna wielka rodzina? Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan kochają podróżować, czy to sami, czy z całą rodziną, czyli z trójką dzieci i czterema psami.

Jednak do tej pory wybierali ekskluzywne hotele, by dobrze odpocząć podczas urlopu.

Dlatego dla fanów Goni było zaskakujące, że tym razem wybrała z całą rodziną... podróż kamperem. Cała rodzina spędziła dwa tygodnie podróżując po Szwecji tym autem i relacjonowała wszystko w mediach społecznościowych.



Mało kto by się spodziewał, że taki sposób spędzania wolnego czasu przypadnie do gustu Małgorzacie Rozenek-Majdan, która jednak kocha luksus.



Rodzina przeżyła wiele ciekawych przygód i z pewnością będą mieli, co wspominać. Może to też nie jest ostatni raz, kiedy wybrali się w taką podróż.



To były niezapomniane wakacje, pełne przygód i nagłych zwrotów akcji, długich spacerów i przepięknych zachodów słońca. Pełne ważnych rozmów i niezwykłych spotkań. Szwecjo dziękujemy, że pokazałaś nam się z najpiękniejszej strony. A Wam, dzięki za wszystkie ciepłe słowa i śledzenie naszych story. niedługo widzimy się w Polsce" - napisała pod ostatnim zdjęciem z kampera Małgorzata Rozenek-Majdan.

Małgorzata Socha pragnie przygody

Okazuje się, że być może Małgorzata zapoczątkowała nową modę wśród gwiazd, które także pragną spróbować jazdy kamperem. Okazuje się, że do tej grupy dołączyła właśnie Małgorzata Socha, która najwyraźniej pozazdrościła swojej imienniczce.



Na profilu aktorki, która znana jest z serialu Polsatu "Przyjaciółki", pojawiło się zdjęcie, do którego pozuje Socha, stojąc pod kamperem.



"Mój nowy dom, z dala od domu" - napisała Małgorzata Socha.



Wygląda na to, że teraz to Małgorzatę Sochę czeka przygoda życia w domu na kółkach. Pytanie tylko, czy będzie relacjonować podróż z takim zaangażowaniem jak Małgorzata Rozenek-Majdan.

