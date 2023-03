255 zł dodatku do renty i emerytury od ZUS. Oto cztery uprawnione grupy

Spis treści: 01 Komu należy się ryczałt energetyczny?

02 Ile wynosi ryczałt za prąd?

03 Jak uzyskać ryczałt energetyczny?

04 Dodatek energetyczny – sposób na tańszy prąd

Komu należy się ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny przyznaje się na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. Pozwala na częściowe opłacenie rachunków związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na potrzeby domowe. Nie każdy może ubiegać się o przyznanie tego świadczenia. Zgodnie z treścią ustawy, otrzymują je:

kombatanci ;

; wdowy lub wdowcy – emeryci i renciści po kombatantach lub innych osobach uprawnionych;

– emeryci i renciści po kombatantach lub innych osobach uprawnionych; wdowy pobierające rentę po żołnierzach zatrudnianych pod przymusem;

po żołnierzach zatrudnianych pod przymusem; żołnierze zastępczej służby wojskowej zatrudnianym przymusowo w kamieniołomach, kopalniach, batalionach budowlanych oraz zakładach pozyskujących rudy uranowe.

Po złożeniu wniosku ZUS wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia w ciągu 30 dni.

Ile wynosi ryczałt za prąd?

Wysokość ryczałtu energetycznego jest określana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kwotę tę aktualizuje się co roku, w terminie do 7. dnia roboczego lutego. Wówczas można ją sprawdzić w "Monitorze Polskim"– Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcie Seniorzy mogą otrzymać ryczałt energetyczny. Muszą jednak spełnić określone warunki. / 123RF/PICSEL

Ryczałt energetyczny w 2023 roku wynosi 255,17 zł. Nowa kwota obowiązuje od 1. marca. Warto dodać, że w przypadku prawa do więcej, niż jednego świadczenia, przysługuje tylko jeden ryczałt za prąd.

Jak uzyskać ryczałt energetyczny?

Dodatek energetyczny dla emerytów otrzymuje każda osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie. Zanim jednak przelew wpłynie na konto, należy złożyć odpowiedni wniosek. Składa się go osobiście (lub z zaangażowaniem pełnomocnika) w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź za pośrednictwem poczty.

Jak uzyskać ryczałt energetyczny? Niezbędne dokumenty to:

wniosek ZUS-ERK o przyznanie ryczałtu energetycznego;

o przyznanie ryczałtu energetycznego; decyzja szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , która: stwierdza okresy działalności kombatanckiej lub represji (w przypadku kombatantów i osób represjonowanych) lub potwierdza uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie (w przypadku wdów lub wdowców) ;

, która: stwierdza okresy działalności kombatanckiej lub represji lub potwierdza uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie ; zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień , potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych;

, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych; zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych;

Ryczałt energetyczny to jedno ze świadczeń umożliwiających zrekompensowanie części kosztów ponoszonych w związku z opłatą rachunków. Wniosek o jego przyznanie można złożyć w dowolnym czasie.

Dodatek energetyczny (zwany również elektrycznym) był jednym ze sposobów, który pozwalał zapłacić mniej za prąd. Obecnie program zawieszono do 31 grudnia 2023 roku. O otrzymanie świadczenia mogły starać się osoby ogrzewające dom za pomocą energii elektrycznej (wykorzystując urządzenia takie jak np. pompy ciepła).

Tego typu dofinansowanie wymagało zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na podstawie tych wniosków podejmowane były decyzje dotyczące wypłaty dodatku energetycznego.

Wysokość dodatku energetycznego zależała od rocznego zużycia energii elektrycznej. Pod uwagę brano 2021 rok. W przypadku, gdy zużycie było mniejsze, niż 5 MWh kwota dofinansowania wynosiła 1000 zł. Jeżeli przekroczono wartość 5 MWh, wówczas można było liczyć na 1500 zł. Rekompensaty miały na celu pomoc osobom borykającym się z problemem rosnących kosztów prądu.

