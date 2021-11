28 listopada: Dzień Pocałunku. Pięć powodów, dla których warto się całować!

Życie i styl

28 listopada obchodzimy Dzień Pocałunku i pomimo tego, że czułość powinniśmy okazywać sobie na co dzień, Dzień Pocałunku to świetna okazja do tego, aby spędzić czas razem w romantyczny sposób i oddać się namiętności. Dlaczego warto się całować? Oto pięć powodów!

Zdjęcie W Dzień Pocałunku warto okazać czułość swojej drugiej połówce / 123RF/PICSEL