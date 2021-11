Jackowski jest przerażony. Polacy będą uciekać do Rumunii?

Krzysztof Jackowski to najpopularniejszy polski jasnowidz, który od lat dzieli się z fanami swoimi, często przerażającymi wizjami. Wielu z nich wierzy w jego przepowiednie, a wróżbita utrzymuje, że dzięki jego niezwykłym umiejętnościom udało mu się rozwiązać już setki spraw i odnaleźć wiele zaginionych osób. Rzeczywiście, Jackowski niejednokrotnie współpracował z policją i pomagał funkcjonariuszom w poszukiwaniach. Obecnie skupia się jednak głównie na działalności w sieci.





Przerażająca wizja Jackowskiego! Polacy będą uciekać do Rumunii?

Krzysztof Jackowski podzielił się ostatnio z internautami swoją kolejną wizją. Co ciekawe, jasnowidz też jest nią przerażony! Jackowski prowadził w poniedziałek live'a na Youtube, podczas którego odpowiadał na pytania internautów i dzielił się z nimi przemyśleniami. W pewnym momencie przypomniało mu się na wizji, jak mówił do swojej córki, Moniki, o tym, co czeka nas w niedalekiej przyszłości:

- (...) w pewnym momencie będziemy musieli uciekać. Rumunia i Bułgaria - to będą dla nas bezpieczne miejsca.(...) To mnie przeraża. Ja tego kompletnie nie rozumiem, ale tak to czuję - powiedział.

Przerażające wizje jasnowidza, którymi dzieli się z nami od wielu lat, na szczęście rzadko się sprawdzają. Pozostaje więc wierzyć, że i ta nie dojdzie do skutku...





