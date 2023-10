Liść nr 1

Jeśli wybierzesz pierwszy liść, jesteś pokojowo nastawioną duszą. Postępujesz ostrożnie i zawsze szukasz harmonii. Jesteś osobą spokojną, powściągliwą i pełną pasji. Masz pragnienie poznawania wszystkiego na świecie i nigdy nie przepuścisz żadnej okazji do nauki. Jesteś życzliwą osobą o wielkim sercu. Nienawidzisz konfliktów i jesteś świetnym mediatorem. W życiu kierujesz się ciepłem i miłością.

Liść nr 2

Jeśli zdecydowałeś się na wybór liścia numer 2, jesteś wyjątkową osobą. Masz optymistyczne i bardzo pozytywne nastawienie. Zawsze patrzysz na sprawy z optymistycznej strony, emanujesz spokojem i pozytywnym nastawieniem. Masz życzliwe usposobienie, dobre poczucie humoru i charyzmę. Jesteś mistrzem komunikacji i masz wielu przyjaciół. Jesteś również odpowiedzialny i pracujesz bez wytchnienia, aby osiągnąć swoje cele. Jesteś również bezinteresowny, zwłaszcza jeśli masz wsparcie swoich bliskich.

Liść nr 3

Wybrałeś liść numer trzy? Jesteś silną osobą. Posiadasz idealistyczne poglądy i silną moralność. Nie poddajesz się łatwo i masz głębokie poczucie sprawiedliwości. Ponadto jesteś empatyczny i wrażliwy. Dbasz o innych i jesteś naturalnym liderem. Podejmujesz inicjatywę w trudnych sytuacjach i masz talent do prowadzenia dialogu i rozwiązywania problemów. Twoje wysokie umiejętności słuchania sprawiają, że jesteś idealnym partnerem i przyjacielem.

Liść nr 4

Jeśli wybrałeś liść 4, kreatywność jest twoją najbardziej niezwykłą cechą osobowości. Masz artystyczne zacięcie i wyrazistą osobowość, która jest mieszanką ekstrawersji i introwersji. Cenisz sobie swobodę i wolisz spędzić weekend samotnie w domu niż wyjść na imprezę. Kiedy jednak dobrze się bawisz, nic nie jest w stanie cię powstrzymać. Łatwo dostosowujesz się do różnych warunków i nigdy się nie poddajesz. Nie potrzebujesz towarzystwa innych osób, by czuć się dobrze, ale jesteś też otwarty na eksperymenty i odkrywanie nowych rzeczy.

Liść nr 5

Wybór liścia numer pięć świadczy o tym, że twoją najbardziej niesamowitą cechą osobowości jest uczciwość. Brzydzisz się kłamstwem i manipulowaniem innymi, by osiągnąć sukces w życiu. Jesteś prawdomówny, lojalny i opanowany. Dbasz o to, by nikogo nie skrzywdzić i traktujesz innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Jesteś otwartą księgą i nie ukrywasz niczego przed innymi. Nie oznacza to jednak, że jesteś nudny lub zbyt zwyczajny. Jesteś osobą naturalną, spontaniczną i wysoce inteligentną.

Liść nr 6

Jeśli wybierzesz liść numer 6, z natury jesteś ekstrawertykiem. Jesteś wesoły i impulsywny. Żyjesz pełnią życia i uwielbiasz odkrywać świat. Lubisz przygody i podejmujesz ryzyko. Wchodzisz w różne rzeczy bez zastanowienia i prowadzisz bardzo spontaniczne życie. Planowanie nie jest twoją mocną stroną i wolisz żyć jak wolny ptak, gotowy do lotu w dowolnym miejscu i czasie.

