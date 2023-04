38-latka wzięła ślub z duchem. Teraz chce rozwodu i egzorcyzmów

Niecodzienna ceremonia zaślubin miała miejsce 31 października ubiegłego roku w Wielkiej Brytanii. Piosenkarka Brocade wyszła za mąż za Edwardo pięć miesięcy temu, po tym, jak poznała go w Halloween. Teraz jednak chce zakończyć małżeństwo. Jak przyznaje, jej mąż-duch prześladuje ją, używając "krzyków płaczącego dziecka".

Nietypowa ceremonia i problemy małżeńskie

Instagram Post Rozwiń

Duch dodatkowo jej zdaniem nadużywa alkoholu i nie chce płacić rachunków, bo przecież "nie ma karty płatniczej". Zdaniem Brocade w ceremonii uczestniczyli Marilyn Monroe, Elvis, a nawet sam Henryk VIII. Miesiąc miodowy nietypowa para spędziła na Barry Island, jednak już wtedy ich relacja zwiastowała kłopoty i niedogodności.

Edwardo po prostu nie mógł się powstrzymać przed zdenerwowaniem mnie niestosownym komentarzem, że Marilyn Monroe wygląda seksownie. Pomyślałam: „Wow, naprawdę? To nasz dzień ślubu”. Ten komentarz całkowicie zrujnował mi wieczór wyznała kobieta

Instagram Rolka Rozwiń

Reklama

38-latka postanowiła zwrócić się po pomoc do medium na początku roku, chcąc prosić o poradę małżeńską, ale podobno Edwardo nie chciał traktować tego poważnie. - Jestem u kresu wytrzymałości. Nie chcę przyznać się do porażki, ale czuję, że bycie żoną ducha nie działa - wyznała Rocker Brocarde z Oxfordshire na łamach magazynu "Daily Star". Kobieta przyznaje, że jej mąż-duch prześladuje ją, używając "krzyków płaczącego dziecka". Wydaje się to dość przerażającą perspektywą, która z pewnością nie wróży dobrze świeżo upieczonemu, choć przyznacie - dość nietypowemu małżeństwu.

Zobacz również:

QUIZ: Jak dobrze pamiętasz teksty z filmu "Sami swoi". Tylko dla fanów!

Quiz: Piosenki PRL. Czy znasz wykonawców tych hitów PRL-u? - Kobieta w INTERIA.PL

Sprawdź, czy pamiętasz gwiazdy filmowe z czasów PRL-u! Quiz dla fanów PRL