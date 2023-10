Zakończenie sezonu 3 "Emily w Paryżu" było pełne zwrotów akcji. Czego możemy spodziewać się w 4 sezonie?

Trzeci sezon "Emily w Paryżu" zakończył się nie lada cliffhangerem związanym z powrotem Camille z Grecji, która wyznała Gabrielowi, że jest w ciąży. Dużym zwrotem akcji było również rozstaniem Alfiego z Emily. W ciągu 6 dni od premiery tego sezonu obejrzano aż 117,6 mln godzin serialu. Dodatkowo serial znalazł się w 93 krajach w pierwszych dziesiątkach najchętniej oglądanych seriali. Fani już nie mogą doczekać się kolejnego sezonu przygód Amerykanki w stolicy Francji. W nadchodzącym sezonie możemy spodziewać się również zmiany lokalizacji, o czym poinformowała Lily Collins na imprezie dla fanów Tudum w czerwcu.

Mogę wam powiedzieć, że czeka was wszystkich jeszcze więcej zabawy, więcej mody i, oczywiście, więcej dramatycznych sytuacji. Emily będzie musiała zdecydować, czy wszystko, czego w życiu pragnęła, faktycznie jest tym, czego potrzebuje. I choć serce Emily zawsze pozostanie wierne Paryżowi, jej życie w tym sezonie przyniesie nieoczekiwane zwroty akcji. Nie zdziwcie się, jeśli zrobi sobie rzymskie wakacje! Lily Collins

Zdjęcie Jak potoczy się relacja Emily i Garbriela w 4 sezonie "Emily w Paryżu"? / materiały prasowe

Kiedy zdjęcia do 4 sezonu serialu Netflixa? Fani wyczekują z niecierpliwością

Opóźnienie zdjęć do 4 sezonu "Emily w Paryżu" spowodowane były strajkiem WGA, które początkowo miały odbyć się latem w studiu Cité du Cinema. To tam kręcono poprzednie sezonu serialu. Obecnie producentom bardzo zależy na czasie realizacji zdjęć, które muszą się odbyć przed Igrzyskami Olimpijskimi. Już w marcu przed światowym wydarzeniem sportowym będą zamknięte miejsca we Francji, w obszarach takich jak Concorde i Trocadero.

Zdjęcie Czy Alfie pojawi się w 4 sezonie? / Stéphanie Branchu/Netflix © 2022 / materiały prasowe

Zdjęcia 4 sezonu wstępnie zaplanowane są na styczeń. Tym razem serial będzie kręcony w Studios Monjoie i na ulicach Paryża.

Jeśli chodzi o zabezpieczanie lokalizacji w Paryżu, to kto pierwszy, ten lepszy, więc jest to teraz trochę wyścig szczurów. Większość miejsc jest już nasycona. powiedział kluczowy producent, który pracuje nad dużymi amerykańskimi zdjęciami w Paryżu dla Variety

Zdjęcie "Emily w Paryżu" to jeden z najchętniej oglądanych seriali Netflixa / Carole Bethuel/Netflix © 2021 / materiały prasowe

