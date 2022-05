Spis treści: 01 Dodatki do domu: świece zapachowe i dekoracyjne poduszki

26 maja obchodzimy dzień wyjątkowych osób, bo takimi z pewnością są nasze mamy. Tego dnia do życzeń najczęściej dołączamy drobne upominki. Ich wybór wcale nie musi być skomplikowany! Przy wyborze prezentu warto zastanowić się nad tym, jakie nasza mama ma zainteresowania.

Poniżej prezentujemy 5 pomysłów na Dzień Matki. Nasze mamy z pewnością ucieszą się z takich prezentów!

Dodatki do domu: świece zapachowe i dekoracyjne poduszki

Zdjęcie Świece zapachowe z okazji Dnia Matki? To bardzo dobry wybór / 123RF/PICSEL

Ciekawym pomysłem z pewnością są dodatki do domu. Dekoracyjne poduszki czy ciepły koc to z pewnością rzeczy, które spodobają się mamie. Możemy również postawić na świece zapachowe - na rynku jest spory ich wybór, dlatego każdy znajdzie coś wyjątkowego. Można też rozejrzeć się za świecami wykonanymi ręcznie. Stworzą w domu wyjątkowy klimat i będą idealnym tłem dla wieczornego relaksu.

Kwiaty doniczkowe

Zdjęcie Kwiaty staną się prawdziwą ozdobą mieszkania, domu czy tarasu / 123RF/PICSEL

W tym roku zamiast kwiatów ciętych podarujmy mamie kwiaty doniczkowe. Jeśli nasza mama jest miłośniczką kwiatów, to w zasadzie prezent nie powinien stanowić problemu. Kwiaty staną się prawdziwą ozdobą mieszkania, domu czy tarasu i przez długi czas będą cieszyć oczy. Jakie kwiaty kupić? Wybór jest ogromny - decyzja należy do was!

Kawa czy herbata?

Zdjęcie Świetnym prezentem na Dzień Matki okaże się zestaw kawy lub herbaty / 123RF/PICSEL

Dobrym pomysłem jest również kawa lub herbata. To idealny pomysł na prezent zwłaszcza wtedy, gdy wybieramy się do mamy na dłuższą wizytę. Warto wcześniej dowiedzieć się, jaką kawę czy herbatę najbardziej lubi mama. Możemy kupić cały zestaw wybranej herbaty lub kawy z oryginalną filiżanką lub kubkiem. A po wręczeniu upominku od razu wspólnie sprawdzić, jak smakuje!

Kosmetyki. Krem, tusz, a może szminka?

Zdjęcie Kosmetyki to idealna propozycja na prezent dla mamy / 123RF/PICSEL

Kosmetyki to również jedna z idealnych propozycji na prezent dla mamy. Ulubiony krem do twarzy w eleganckim zestawie? Balsam do ciała o orzeźwiającym zapachu czy pachnące kule do kąpieli? Czemu nie! Jeśli mama lubi się malować, możemy również pomyśleć o paletce cieni czy tuszu do rzęs. Dobrym wyborem jest również szminka w ulubionym kolorze mamy? To też dobry pomysł. Na prezent sprawdzą się świetnie kosmetyki naturalne i mineralne.

Perfumy. Ponadczasowy prezent

Zdjęcie Perfumy to z pewnością jeden z ponadczasowych prezentów na Dzień Matki / 123RF/PICSEL

Klasyczne, nowoczesne, ekstrawaganckie. Perfumy to z pewnością jeden z ponadczasowych prezentów na Dzień Matki. W tym przypadku warto nieco wcześniej dowiedzieć się, jaki zapach najbardziej spodobałby się mamie. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że będzie korzystała z prezentu.

Najlepszy prezent dla mamy to...

Zdjęcie Mamy są zgodne: najcenniejszy prezent to wspólnie spędzony czas / 123RF/PICSEL

O propozycje najlepszych prezentów z okazji Dnia Matki zapytaliśmy internautów. Okazuje się, że tak naprawdę najcenniejszym podarunkiem będzie spędzony z mamą czas. Głos w dyskusji zabrały również same mamy. Poniżej prezentujemy kilka ich wypowiedzi:

"Szacunek i miłość dziecka do matki to największy i najpiękniejszy prezent",

"Dla mnie najpiękniejszy prezent to obecność mojej córki sama w sobie... Jej cudowny uśmiech i słowa kocham Cię mamusiu to najwspanialszy prezent jaki jestem sobie w stanie wyobrazić",

"Słowa "Kocham Cię Mamo, jesteś dla mnie ważna" oraz przytulenie. Nic takiego nie sprawia mi radości jak to słyszę",

"Dla mnie najlepszym prezentem jest to, gdy moje dzieci są szczęśliwe",

"Zdrowe i szczęśliwe dzieci to dla mnie najlepszy prezent na dzień mamy",

"Uśmiech na twarzy moich dzieci",

"Przytulenie dziecka. A przede wszystkim patrzeć jak jest szczęśliwe albo zadowolone z własnych wyborów. Niekoniecznie fortunnych",

"Miłość dzieci",

"Wspólnie spędzony czas",

"Wystarczy, że powiedzą, jak bardzo mnie kochają".

***

