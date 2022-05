Spis treści: 01 Czym jest nadciśnienie?

02 Co sprzyja rozwojowi nadciśnienia?

03 Błędy dietetyczne, które sprzyjają nadciśnieniu

04 Błonnik kluczem w diecie nadciśnieniowców

05 Jaką dietę wybrać dla obniżenia ciśnienia?

06 Letnie przysmaki pomocne w obniżeniu ciśnienia krwi

Czym jest nadciśnienie?

O nadciśnieniu mówmy, gdy ciśnienie skurczowe i/lub rozkurczowe przekracza wartości norm. Optymalnie jest to 120 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i 80 mm Hg dla rozkurczowego. Za wartości prawidłowe uznaje się odpowiednio 120-129 i/lub 80-84 mm Hg, a prawidłowe wysokie 130-139 i/lub 85-89 mm Hg. Powyżej tych poziomów jest już nadciśnienie.

Co sprzyja rozwojowi nadciśnienia?

Czynników jest bardzo dużo. Wśród najważniejszych - środowiskowych - wymienić trzeba:

nadwagę i otyłość,

brak aktywności fizycznej lub aktywność niedobraną do wieku i stanu zdrowia,

palenie papierosów,

złe nawyki żywieniowe.

Zdjęcie Jeśli olej, to tylko roślinny i tłoczony na zimno - zalecają eksperci / 123RF/PICSEL

Błędy dietetyczne, które sprzyjają nadciśnieniu

Mądra, zbilansowana dieta jest kluczem do zdrowia w każdym aspekcie. Uleganie kaprysom, zachciankom i powielanie błędów żywieniowych to prosta droga do rozwoju nadciśnienia. Wśród najbardziej szkodliwych dla pracy serca i mających wpływ na podwyższenie ciśnienia są:

jadłospis wysycony produktami wysokoprzetworzonymi, w których jest mnóstwo chemicznych dodatków do żywności i soli, a jej nadmierne spożycie to czynnik numer jeden wśród wszystkich, które sprzyjają nadciśnieniu,

zjadanie zbyt dużych porcji,

menu ubogie w warzywa i owoce, a wypełnione produktami wysokotłuszczowymi.

Błonnik kluczem w diecie nadciśnieniowców

O błonniku (surowym włóknie roślinnym) mówimy zazwyczaj w kontekście procesów trawiennych i dysfunkcji jelit. Tymczasem ta substancja balastowa (błonnik nie odżywia) odgrywa kluczową rolę w przebiegu wielu funkcji życiowych. Błonnik determinuje również pracę serca i wpływa na poziom ciśnienia tętniczego krwi.

Jaką dietę wybrać dla obniżenia ciśnienia?

Poranek bez irytującego dźwięku budzika? To możliwe! Naukowcy są zgodni - dieta, w której są odpowiednie do wieku i stanu zdrowia dawki błonnika - optymalnie pochodzącego z naturalnych źródeł (warzywa, owoce, produkty z pełnego ziarna, kasze gruboziarniste, otręby) i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (tłoczone na zimno oleje roślinne i tłuste ryby morskie) jest punktem wyjścia do profilaktyki nadciśnienia i podstawową sprawą w próbie wyrównania jego zbyt wysokich wartości.

Warto zaznaczyć, że nie u każdego i nie od razu nadciśnienie wymaga włączenia farmakoterapii. Kluczem są zmiany w jadłospisie. Po jakie letnie przysmaki sięgnąć, by obniżyć ciśnienie krwi?

Zdjęcie Sporo cennego błonnika ma w sobie np. amarantus / 123RF/PICSEL

Letnie przysmaki pomocne w obniżeniu ciśnienia krwi

Najważniejszą sprawą jest włączenie do jadłospisu warzyw i owoców. O każdej porze roku. Latem jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek, wszak stragany uginają się od najlepszych przysmaków.

Zależy ci na obniżeniu ciśnienia poprzez zmianę nawyków? Wypracuj nawyk zjadania trzech porcji warzyw i dwóch porcji owoców. Nie od święta, ale codzienne. Reguła małych kroków i konsekwencji przynosi najwięcej korzyści. Nie porywaj się na rewolucyjne zmiany na talerzu, takie działania nie przynoszą korzyści długoterminowych.

Dla serca i normalizacji ciśnienia sięgaj po obfitujące w potas pomidory, marchew, buraki, szpinak, brokuły, ziemniaki i owoce sezonowe, z naciskiem na truskawki i wiśnie.

Duże dawki potasu zawierają też owoce suszone, ale latem warto wykarmić organizm roślinami sezonowymi. Wszak ciśnienie to tylko jeden z wielu parametrów, o którym musimy pamiętać z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

Obok potasu, dla obniżenia ciśnienia krwi potrzebny jest nam magnez. Ten pozyskamy zjadając orzechy, migdały, pestki dyni, słonecznika i produkty zbożowe. Optymalnie z pełnego ziarna. Mowa nie tylko o pieczywie, ale też makaronach i naturalnych, niedosładzanych płatkach, najlepiej owsianych (mają najwięcej błonnika).

Choć trudno nazwać je sezonowymi, warto pamiętać o roślinach strączkowych, takich jak soczewica, ciecierzyca, groch, fasola i o typowo letnim bobie.

Dietę śródziemnomorską i wegetariańską uznaje się za najkorzystniejsze modele żywienia z myślą o zdrowiu serca i poprawie parametrów ciśnienia tętniczego krwi.