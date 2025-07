Wędzone ryby to cenny element pełnowartościowej diety. Warto wybierać ryby wędzone na zimno , ponieważ w znacznie mniejszym stopniu tracą one cenne właściwości. Najlepszymi są tłuste ryby morskie, a za króla wędzonych ryb uznaje się smakowitego łososia.

To świetne źródło witamin, minerałów, pełnowartościowego białka, a przede wszystkim niezastąpionych kwasów tłuszczowych omega-3 . W wędzonym łososiu znajdziemy też sporo jodu, cynku, potasu, magnezu, żelaza i fosforu, a także witamin: A, D, E oraz licznych witamin z grupy B.

Duża zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 ma zbawienny wpływ na układ krążenia. Redukują one stany zapalne, chronią przed powstawaniem zakrzepów, wzmacniają naczynia krwionośne, a przede wszystkim obniżają poziom złego cholesterolu . Dzięki temu włączenie łososia do diety może zmniejszać ryzyko miażdżycy i innych schorzeń serca.

Łosoś zawiera duże ilości witamin z grupy B, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego - poprawiają pamięć i koncentrację, ułatwiają walkę ze stresem, a w dodatku poprawiają nastrój . W połączeniu z kwasami omega-3 mogą chronić przed zmianami neurodegradacyjnymi w mózgu . Z tego względu tłuste ryby morskie, a w szczególności łosoś, są polecane seniorom. Pamiętać jednak trzeba, żeby wybierać łososia wędzonego na zimno - wtedy utrata witamin z grupy B oraz kwasów omega-3 jest znacznie mniejsza.

Wędzony łosoś zawiera też duże ilości witaminy D, a także cenne peptydy, które przyczyniają się do powstawania kolagenu. A to białko jest kluczowe dla zdrowia stawów i młodszego wyglądu skóry. Z kolei witamina D jest niezbędna do prawidłowego przyswajania wapnia i fosforu. Częste spożywanie tłustych ryb morskich jest więc korzystne dla układu kostnego.