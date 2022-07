Zgodnie z danymi fundacji Aborcja bez Granic od początku wojny w Ukrainie ponad pół tysiąca uchodźczyń w Polsce stanęło w obliczu problemów wynikających z ograniczeń w prawie aborcyjnym. Wiele z nich zostało zgwałconych lub doznało przemocy seksualnej. Od 1 marca do teraz Aborcja Bez Granic pomogła ponad 550 uchodźczyniom z Ukrainy w dostępie do aborcji. Pięć kobiet dzięki wsparciu fundacji wyjechało dokonać zabiegu aborcji w zagranicznej klinice, a pozostałe osoby uzyskały wsparcie w zakresie dostępu do aborcji farmakologicznej.

W związku z ogromnym napływem uchodźców z Ukrainy do Polski wynikającym z panującej tam wojny rząd francuski zdecydował się wesprzeć infolinię Aborcji Bez Granic darowizną w wysokości 60 tys. euro.

60 tys. euro od Francji dla Aborcji bez Granic

Trzy ministry z francuskiego rządu: Brigitte Bourguignon, ministra zdrowia i profilaktyki, Isabelle Rome, ministra do spraw równouprawnienia kobiet i mężczyzn, różnorodności oraz równych szans i Clément Beaune, ministra do spraw europejskich, podały oficjalną informację traktującą o tym, że rząd francuski wesprze finansowo infolinię Aborcji Bez Granic darowizną w wysokości 60 000 euro. Kwota ta została przekazana za pośrednictwem IPPF (International Planned Parenthood Federation), a jej celem jest pomoc uchodźczyniom z Ukrainy, które mierzą się z koniecznością dokonania aborcji.

Od początku rosyjskiej inwazji Ministerstwo Zdrowia wspiera Ukrainę i ofiary konfliktu poprzez pomoc uchodźcom przebywającym we Francji, opiekę nad ukraińskimi pacjentami i przekazanie dużej ilości środków medycznych do Ukrainy i krajów z nią sąsiadujących. Przez darowiznę (...) chcemy okazać wsparcie dla wysiedlonych ukraińskich kobiet i nasze niezachwiane oddanie prawu do aborcji, niezbędnemu dla zdrowia i wolności kobiet. powiedziała Brigitte Bourguignon, ministra zdrowia i profilaktyki we francuskim rządzie

Inicjatywa Aborcja bez Granic przez rok pomogła ponad 30 tys. osób

W październiku 2020 r. Polski Trybunał Konstytucyjny zaostrzył prawo antyaborcyjne, likwidując możliwość dostępu do aborcji w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu - w Polsce aborcja jest ograniczona prawnie również w przypadku śmiertelnych wad płodu.

W przeciągu roku od wydania orzeczenia Aborcja Bez Granic pomogła ponad 34 tys. osób w uzyskaniu dostępu do bezpiecznej aborcji. Infolinia w dalszym ciągu otrzymuje około 800 telefonów miesięcznie, a dzięki tej inicjatywie aż 94 osoby każdego dnia mają dostęp do bezpiecznej aborcji. Statystycznie 90 znich przyjmuje tabletki aborcyjne, a 4 wyjeżdżają na zabieg aborcji do zagranicznej kliniki.

