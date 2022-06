Jakie gatunki kwiatów najlepiej sprawdzą się na nasłonecznionym balkonie? To odmiany odporne na bezpośrednie działanie słońca. Istnieją kwiaty, którym promienie słoneczne wręcz służą. Te gatunki są łatwe w uprawie - musimy pamiętać jedynie o właściwym podlewaniu.

Kwiaty na balkonie - jak podlewać

Kwiaty najlepiej podlewać odstaną wodą wcześnie rano lub późnym wieczorem. Jej temperatura powinna być pokojowa, ponieważ zimna woda może wywołać szok termiczny - zwłaszcza po upalnym dniu. W trakcie podlewania rośliny starajmy się omijać liście i kwiaty. Rośliny należy podlewać obficie - ważne, aby woda dotarła do korzeni.

Reklama

Kwiaty, które nie boją się upału

Poniżej prezentujemy wybrane kwiaty, które nie boją się upału i są idealne na balkon.

Pelargonia

Zdjęcie Pelargonia przetrwa każdy upał / 123RF/PICSEL

Ciesząca się popularnością pelargonia świetnie zniesie każdy upał. Roślina jest w stanie przetrwać nawet przejściową suszę. Na mocno nasłoneczniony balkon warto wybierać pelargonie rabatowe i bluszczolistne. Sprawdzą się lepiej niż pelargonie angielskie, które są zbyt wrażliwe na takie warunki.

Zobacz również: Jak pobudzić hortensje do kwitnienia?

Petunie i surfinie

Zdjęcie Petunia to kolejna roślina, która przetrwa upał / 123RF/PICSEL

Piękne i wdzięcznej urody petunie to kolejne kwiaty idealne na nasłoneczniony balkon. Rośliny mają wiele kolorów i odmian, do których należą m.in. surfinie. Chociaż petunia jest wytrzymała na upały, to trzeba pamiętać o jej regularnym podlewaniu.

Aksamitki

Zdjęcie Aksamitki są łatwe w uprawie i odporne na upał / 123RF/PICSEL

Aksamitki to kolejne rośliny, którym żaden upał i susza niestraszne. Są idealne zwłaszcza dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z ogrodnictwem. Kwiaty są łatwe w uprawie i przez całe lato cieszą oczy pomarańczowymi lub żółtymi kwiatami.

Zobacz również: Wzmacnia antykleszczową barierę. Posadź ją koniecznie na balkonie

Bratki

Zdjęcie Szukasz kwiatów odpornych na upał? Warto zdecydować się na bratki / 123RF/PICSEL

Bratki to kolejne rośliny, które idealnie odnajdą się w warunkach panujących na mocno nasłonecznionym balkonie. Nie są wymagające w uprawie. Pamiętajmy o ich regularnym podlewaniu tak, aby podłoże w doniczce było stale wilgotne, ale nie mokre. Bratki podlewajmy rano lub wieczorem.

Zobacz również: Podlej drożdżami, a efekty cię zaskoczą! Trik nie tylko na storczyki

Dzwonek

Dzwonki to kolejna piękna roślina, która nadaje się na mocno nasłoneczniony balkon. Ich dużą zaletą jest zarówno piękny wygląd, jak i to, że rosną dość szybko. Dlatego też są chętnie wybierane do ogrodów i na balkony.

Margerytki

Zdjęcie Margerytki z pewnością staną się ozdobą letniego balkonu / 123RF/PICSEL

Margerytki również mogą stać się piękną ozdobą naszego balkonu. Tym kwiatom nie jest straszny żaden upał - uwielbiają dobrze nasłonecznione miejsca. Powinniśmy je podlewać tylko wtedy, gdy ziemia będzie przesuszona, bo nadmiar wody im szkodzi.

Zobacz również: Najbardziej trujące rośliny w Polsce. Tak je rozpoznasz

Lantana

Zdjęcie Lantana to piękna, ale trująca roślina / 123RF/PICSEL

Upalne dni przetrwa również lantana, której kwiaty zmieniają kolor podczas kwitnienia. Odmiany lantany mogą kwitnąć na różowo, pomarańczowo, biało i żółto. Roślina wymaga regularnego podlewania. Pamiętajmy również o tym, że wszystkie części tej rośliny - pędy, liście, kwiaty i owoce są trujące! Jeśli mamy małe dziecko lub kota, który lubi podgryzać rośliny, zachowajmy szczególną ostrożność.

***

Zobacz również:

Rośliny, które skutecznie odstraszają owady

Krzewy kwitnące całe lato