Sezon na komary uważamy za oficjalnie rozpoczęty! Jakie rośliny odstraszają tych nieproszonych gości? Okazuje się, że lista jest dość długa. Widnieją na niej również zioła, które skutecznie pomogą w pozbyciu się niechcianych intruzów.

Zioła, które skutecznie odstraszą komary

Komary są wyczulone na zapach, a przyciąga je przede wszystkim nasz pot i mocne kwiatowe zapachy. Istnieją jednak rośliny, za którymi te owady zdecydowanie nie przepadają. Wiele roślin zawiera eteryczne olejki, które działają odstraszająco na różne insekty. Teraz, gdy chętniej wybieramy naturalne środki odstraszające komary i kleszcze, warto zapoznać się z właściwościami popularnych ziół. Możemy je zasadzić na balkonie czy w ogrodzie, dzięki czemu wieczory upłyną nam na przyjemnym relaksie, a nie odganianiu tych małych krwiopijców. Wystarczy kilka doniczek!

Bazylia. Pięknie pachnie i skutecznie odstrasza komary

Zdjęcie Komary wolą omijać bazylię z daleka / 123RF/PICSEL

Popularne zioło, które często gości w naszej kuchni. Nie tylko dodaje charakteru przyprawom, ale może się sprawdzić jako pogromczyni komarów. Mowa oczywiście o bazylii, której liście mają piękny odcień, a ona sama rozpuszcza wokół siebie niezwykły aromat. Owady - w przeciwieństwie do ludzi - naprawdę go nie znoszą! Bazylia z pewnością pomoże uporać się z dającymi się we znaki latem komarami.

Kocimiętka. Prawdziwa pogromczyni komarów

Zdjęcie Kocimiętka sprawdzi się w walce z komarami / 123RF/PICSEL

Za to, że zagości na twoim balkonie będzie wdzięczny nie tylko kot. Kocimiętka jest prawdziwą pogromczynią komarów - dzięki niej będziesz mógł spokojnie cieszyć się wieczornym wypoczynkiem na balkonie czy w ogrodzie. Co ważne, jest bardzo łatwa w uprawie. Roślina może dorastać do 50 cm wysokości - tworzy gęste kępy, których pędy zwieńczają fioletowe kwiatostany. Kocimiętka pachnie niezwykle intensywnie, dlatego warto od czasu do czasu poruszyć rośliną, dzięki czemu listki będą wydzielały intensywniejszy zapach. Dzięki temu zapomnimy o komarach!

Lawenda. Roślina o dwóch obliczach

Zdjęcie Lawenda działa na nas uspokajająco, a na komary - odstraszająco / 123RF/PICSEL

Na nas zadziała uspokajająco, a na komary - odstraszająco. Lawenda skrywa wiele cennych właściwości. Oprócz tego, że będzie piękną dekoracją na naszym balkonie, sprawdzi się też jako pogromczyni komarów. Zawarty w jej olejku linalol wytwarza mocny zapach, który odstraszy nieproszonych, latających gości. Jeśli jednak nie mamy w planach sadzenia lawendy, wystarczy nasączyć wstążkę lawendowym olejkiem i zawiesić ją w drzwiach czy oknie. To prosty i skuteczny sposób.

Melisa. Remedium na komary

Zdjęcie Pomocna w walce z komarami może okazać się również melisa / 123RF/PICSEL

Na liście pogromców krwiopijców znajduje się również melisa. Wystarczy posadzić ją w ogrodzie lub na balkonie, aby komary omijały nas szerokim łukiem. Melisa ma delikatny cytrynowy zapach i jest znana głównie z właściwości uspokajających. Działa bardzo dobrze na nasz organizm, bo minimalizuje stres i poprawia trawienie.

Mięta pieprzowa. Bariera ochronna przed komarami

Zdjęcie Mięta pieprzowa sprawi, że komary będą omijać nasz balkon szerokim łukiem / 123RF/PICSEL

Komary i większość innych owadów nie znosi zapachu i smaku mięty pieprzowej. Dlatego też posadzenie jej w domu, na balkonie czy w ogrodzie sprawi, że stworzymy naturalną barierę ochronną przed komarami. Mięta pieprzowa doskonale sprawdzi się również w kuchni, bo stanowi świetny dodatek do potraw i herbat.

Rozmaryn. Wyśmienity nie tylko w kuchni

Zdjęcie Rozmaryn bywa przydatny w walce z uporczywymi komarami / 123RF/PICSEL

Komary skutecznie odstraszy również rozmaryn. Okazuje się, że jest nie tylko wyśmienitym dodatkiem do różnych potraw, ale również upora się z latającymi intruzami. Rozmaryn to naturalny odstraszacz komarów - idealnie nadaje się do kwietnika lub ziołowego ogrodu.

Tymianek kontra komary

Zdjęcie Tymianek to również skuteczny pogromca komarów / 123RF/PICSEL

Tymianek, nazywany również macierzanką, także pomoże uporać się z komarami. Lubi wilgoć, żyzną glebę i słońce. Chociaż powszechnie stosujemy go jako przyprawę i lecznicze zioło, to działa odstraszająco na komary. Po roztarciu liści, tymianek ma przyjemny zapach, który drażni małych krwiopijców.

