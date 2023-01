Spis treści: 01 Przepowiednie królowej Saby

02 Koniec świata według królowej Saby

03 7 znaków końca świata według królowej Saby

04 Zapowiedź Sądu Ostatecznego

Przepowiednie królowej Saby pochodzą najprawdopodobniej z 875 roku przed narodzeniem Chrystusa. Królowa była znana również jako Michalda. Kobieta odwiedzała króla Salomona i opowiedziała mu o swoich wizjach dotyczących końca świata. Ten za każdym razem nakazywał je spisywać swojemu kronikarzowi.

Przepowiednie królowej Saby

Zdjęcie Królowa Saby przepowiedziała koniec świata, który poprzedzą nagłe kataklizmy / 123RF/PICSEL

W Polsce przepowiednie królowej Saby ukazały się jako "Mądra Rozmowa Królowej Saby z Królem Salomonem".

Książka została wydana przez Warszawską Drukarnię w 1916 roku.

Królowa w swoich wizjach przewidziała m.in. żywot Jezusa, losy Żydów, rewolucję przemysłową, pojawienie się Napoleona czy I i II wojnę światową. Jej przeczucia ukazały się w trzech księgach.

Reklama

Zobacz również: Straszy okropną przepowiednią na 2023 rok! Podano konkretną datę

Koniec świata według królowej Saby

Zdjęcie Niepokojące sygnały mają pojawiać się w wielu miejscach świata. Królowa Saby wspomina, że "w miejscach zapadłych zaś wyjdą ognie i dymy" / 123RF/PICSEL

Jedną z najbardziej niepokojących przepowiedni jest ta o końcu świata, która znajduje się w drugiej księdze. Zdaniem królowej Saby poprzedzi go siedem znaków.

"Jeśli dobrze czynić będą i Bogu posłuszeństwo oddadzą, On doda im lat jeśli zaś Boga obrażać będą i w grzechach brnąć, Bóg odpłaci im się i skróci liczbę lat istnienia świata. Ludzie wiedzieć nie mogą, kiedy nastąpi dzień sądu ostatecznego, wiadome są nam te znaki i cuda, jakie przedtem objawiać będą. Zaś mogę, ci królu powiedzieć to tylko, o czym sama wiem, że przed końcem świata objawi się ludziom siedem znaków, objawiając ludziom wolę Bożą, że skończyć się ma życie na ziemi i nastąpi to, co komu będzie przeznaczone".

Zobacz również: Jest nazywany polskim Nostradamusem. Za rok czeka nas kataklizm?

7 znaków końca świata według królowej Saby

Zdjęcie Królowa Saby twierdziła, że siedem znaków to zapowiedź Sądu Ostatecznego / 123RF/PICSEL

Kobieta przepowiadała, że nim dojdzie do końca świata, nastąpi silny rozwój nauki i technologii. A te będą przyczyną chaosu i zatracenia. Po wszystkim rozpęta się wojna, po której zapanuje 50-letni pokój, nad którym będzie czuwał Bóg. W pewnym momencie ma się jednak pojawić Antychryst.

Królowa Saby przepowiedziała, że koniec świata poprzedzi siedem znaków.

Pierwszy znak dotyczy zwierząt. Jej zdaniem będą pocić się krwią i cierpieć.

Drugi znak dotyczy nieba. Księżyc przemieni się i zacznie pokazywać od wschodu, co wzbudzi lęk wśród ludzi.

Trzeci znak to widoczne zmiany na niebie. Królowa Saby przepowiada, że słońce, księżyc i gwiazdy będą lśniły czerwonym blaskiem. To sprawi, że zrozpaczeni ludzie będą okazywać żal.

Czwarty znak to zesłanie przez Boga suszy. Królowa twierdzi, że wyschną wszystkie drzewa i rośliny. Wielu uważa, że to zapowiedź kryzysu klimatycznego, z którym już się borykamy.

Piątym znakiem będzie zapadanie się ziemi. "W miejscach zapadłych zaś wyjdą ognie i dymy, ludzie zaś zwątpią o wszystkim i śmierci czekać będą".

Szósty znak to wystąpienie wody z brzegów, aż "ludzie umierać będą ze strachu, nie mogąc umrzeć naprawdę".

Siódmy znak według królowej Saby to poruszenie się powierzchni ziemi. Kobieta w swoich wizjach miała dostrzec równanie i zapadanie się gór i pagórków. Królowa uważa, że ludzie nie będą wiedzieć gdzie są. To spowoduje, że "w przestrachu kręcić się poczną jak błędne owce".

Zobacz również: Jasnowidzka-celebrytka. Słuchali jej nawet politycy

Zapowiedź Sądu Ostatecznego

Królowa Saby uważała, że siedem znaków będzie stanowić zapowiedź Sądu Ostatecznego. Nim to nastąpi, na świecie pojawi się Antychryst. Będzie znany na całym świecie, a poprzez swoje nauczanie będzie odciągać ludzi od wiary.

***