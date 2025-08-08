Sieć sklepów Action poinformowała w komunikacie, że z oferty sprzedażowej znika sześć rodzajów napojów/musów w tubkach , oznaczonych różnymi kodami kreskowymi. Decyzję o wycofaniu produktów podjęto z uwagi na fakt, iż zawartość glicerolu w musie na saszetkę przekracza zakładany bezpieczny limit BfR (Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka).

Sieć dodaje, że nie ma bezpośredniego powodu do obaw dla konsumentów, którzy już spożyli ten produkt, ponieważ ryzyko dla bezpieczeństwa żywności jest niskie. Zaznacza jednak, że ponieważ jednak produkty, o których mowa, zawierają glicerol powyżej zakładanego bezpiecznego limitu BfR, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli są spożywane przez osoby wrażliwe w dużych dawkach.