Action wycofuje popularne napoje. Nie spożywaj, zagrożenie dla zdrowia

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Action wydała pilny komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży aż sześciu produktów spożywczych. Jeśli posiadasz któryś z nich, nie używaj go i zwróć do sklepu - apeluje Action. Podczas zwrotu wadliwego produktu nie jest wymagane okazanie paragonu.

Action wycofuje ze sprzedaży sześć rodzajów napojów/musów


Action wycofuje ze sprzedaży napoje

Sieć sklepów Action poinformowała w komunikacie, że z oferty sprzedażowej znika sześć rodzajów napojów/musów w tubkach, oznaczonych różnymi kodami kreskowymi. Decyzję o wycofaniu produktów podjęto z uwagi na fakt, iż zawartość glicerolu w musie na saszetkę przekracza zakładany bezpieczny limit BfR (Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka).

Sieć dodaje, że nie ma bezpośredniego powodu do obaw dla konsumentów, którzy już spożyli ten produkt, ponieważ ryzyko dla bezpieczeństwa żywności jest niskie. Zaznacza jednak, że ponieważ jednak produkty, o których mowa, zawierają glicerol powyżej zakładanego bezpiecznego limitu BfR, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli są spożywane przez osoby wrażliwe w dużych dawkach.

Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa produktu i marka: Toxic Waste Blue Raspberry /Lemon & Lime/ Apple

Numer artykułu: Action 3208609

Okres sprzedaży: od 22. tygodnia 2024 r.

Kod kreskowy EAN: 5060193938806/5060193938783/5060193938769

Kod producenta: TWBR250/TWL&L250

Toxic Waste Blue Raspberry /Lemon & Lime/ Apple - saszetki napoju o pojemności 250 ml


Nazwa produktu i marka: Slush Puppie Blue Raspberry / Strawberry / Mango

Numer artykułu Action: 3205879

Okres sprzedaży: od 13. tygodnia 2024 r

Kody kreskowe EAN: 5060193935485/5060193935522/5060193937991

Kod producenta: SPBR250/SPSTRAW250

Slush Puppie Blue Raspberry / Strawberry / Mango - saszetki napoju


Jak zwrócić wadliwy produkt w Action?

Osoby, które posiadają któryś z produktów wskazanych w komunikacie, nie powinny go używać. Artykuł można zwrócić do dowolnego sklepu Action, by otrzymać zwrot pieniędzy. Nie jest wymagane okazanie paragonu - wskazuje sieć.

