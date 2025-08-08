Action wycofuje popularne napoje. Nie spożywaj, zagrożenie dla zdrowia
Sieć sklepów Action wydała pilny komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży aż sześciu produktów spożywczych. Jeśli posiadasz któryś z nich, nie używaj go i zwróć do sklepu - apeluje Action. Podczas zwrotu wadliwego produktu nie jest wymagane okazanie paragonu.
Action wycofuje ze sprzedaży napoje
Sieć sklepów Action poinformowała w komunikacie, że z oferty sprzedażowej znika sześć rodzajów napojów/musów w tubkach, oznaczonych różnymi kodami kreskowymi. Decyzję o wycofaniu produktów podjęto z uwagi na fakt, iż zawartość glicerolu w musie na saszetkę przekracza zakładany bezpieczny limit BfR (Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka).
Sieć dodaje, że nie ma bezpośredniego powodu do obaw dla konsumentów, którzy już spożyli ten produkt, ponieważ ryzyko dla bezpieczeństwa żywności jest niskie. Zaznacza jednak, że ponieważ jednak produkty, o których mowa, zawierają glicerol powyżej zakładanego bezpiecznego limitu BfR, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli są spożywane przez osoby wrażliwe w dużych dawkach.
Szczegóły dotyczące produktu
Nazwa produktu i marka: Toxic Waste Blue Raspberry /Lemon & Lime/ Apple
Numer artykułu: Action 3208609
Okres sprzedaży: od 22. tygodnia 2024 r.
Kod kreskowy EAN: 5060193938806/5060193938783/5060193938769
Kod producenta: TWBR250/TWL&L250
Nazwa produktu i marka: Slush Puppie Blue Raspberry / Strawberry / Mango
Numer artykułu Action: 3205879
Okres sprzedaży: od 13. tygodnia 2024 r
Kody kreskowe EAN: 5060193935485/5060193935522/5060193937991
Kod producenta: SPBR250/SPSTRAW250
Jak zwrócić wadliwy produkt w Action?
Osoby, które posiadają któryś z produktów wskazanych w komunikacie, nie powinny go używać. Artykuł można zwrócić do dowolnego sklepu Action, by otrzymać zwrot pieniędzy. Nie jest wymagane okazanie paragonu - wskazuje sieć.
