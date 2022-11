Spis treści: 01 Co to jest adwent?

02 Kiedy zaczyna się adwent?

03 Czy w adwent obowiązuje post?

04 Adwent 2022 - ile dni trwa?

05 Adwent 2022 - roraty

06 Czego nie wolno robić podczas adwentu?

07 Adwent - symbole

Co to jest adwent?

Adwent to słowo wywodzące się z języka łacińskiego i oznaczające "przyjście" lub "zbliżanie się". Podczas jego trwania chrześcijanie oczekują nie tylko na same święta, które mają upamiętniać narodziny Jezusa, ale także na jego powtórne przyjście.

Adwent jest czasem przygotowywania się do świąt Bożego Narodzenia. Jest to pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym i składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to okres trwający do 16 grudnia, który jest czasem oczekiwania na nadejście Jezusa w chwale, a następne dni są momentem bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Kiedy zaczyna się adwent?

Adwent rozpoczyna się od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli. Co istotne, adwent w Kościele katolickim rozpoczyna rok liturgiczny. Mimo że rok kalendarzowy zaczyna się w styczniu, to w liturgii nowy rok zaczyna się w pierwszą niedzielę adwentu.

W tym roku adwent rozpoczął się w niedzielę, 27 listopada, a zakończy się 24 grudnia wieczorem. Dla wiernych jest to czas przygotowań, a także wyznaczania sobie nowych postanowień, które mają pozytywnie wpływać na ich duszę oraz wiarę.

Adwent to czas, w którym katolicy regularnie uczęszczają na msze do kościoła

Czy w adwent obowiązuje post?

W Kościele katolickim nie ma obowiązku przestrzegania postu w czasie adwentu. Mimo to wiele osób i tak decyduje się z tej okazji na mniejsze lub większe wyrzeczenia. Niektórzy decydują się na zrezygnowanie z wybranych pokarmów czy czynności. Zwłaszcza w piątki, kiedy zalecane jest zachowanie wstrzemięźliwości od spożywania mięsa. Trzeba bowiem pamiętać, że zgodnie z przepisami kanonicznymi post i wstrzemięźliwość nie są tym samym.

Jednak trzeba wiedzieć też o tym, że adwent nie jest czasem ścisłej pokuty tak jak Wielki Post, który trwa 40 dni i kończy się w Niedzielę Wielkanocną.

W praktyce oznacza to, że ścisły post trzeba zachowywać jedynie w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Nie oznacza to jednak, że duchowni nie zachęcają wiernych do wstrzemięźliwości od wybranych pokarmów i aktywności w okresie adwentu.

Adwent 2022 - ile dni trwa?

Adwent powinien obejmować w sumie cztery niedziele i kończyć się wieczorem 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją, liczba niedziel adwentowych ma nawiązywać do biblijnej historii o czterdziestodniowej wędrówce Izraelitów przez pustynię po tym, jak z niewoli egipskiej wyprowadził ich Mojżesz.

Adwent trwa od 23 do 27 dni, w zależności od konkretnego roku. Tegoroczny adwent rozpoczął się w niedzielę 27 listopada i zakończy wieczorem 24 grudnia, co oznacza, że będzie on trwał 27 dni.

Adwent 2022 - roraty

Przynoszenie lampionów adwentowych do kościoła to tradycja, która w Polsce wciąż ma się bardzo dobrze

Podczas adwentu odbywają się msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, nazywane roratami. Są one odprawiane prawie codziennie - oprócz niedziel, a także uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Tradycyjnie te msze powinny odbywać się o poranku, jednak aktualnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży roraty odprawia się często wieczorem.

Charakterystycznym elementem rorat jest zapalanie świecy, zwanej roratką, która pojawia się tylko w okresie adwentu. Jest ona umieszczana w pobliżu ołtarza i ma symbolizować Najświętszą Marię Pannę.

W niektórych parafiach dzieci przychodzą na mszę z własnymi, zapalonymi lampionami. Mają one symbolizować oczekiwanie oraz czuwanie przed przyjściem Jezusa Chrystusa.

Czego nie wolno robić podczas adwentu?

Dla katolików czas adwentu jest nie tylko czasem radosnego oczekiwania, ale także zadumy. Według dawnych tradycji ostatnim terminem na zabawę przed świętami były Andrzejki. Natomiast później w trakcie adwentu nie można było organizować przyjęć. Ograniczano również spożywanie alkoholu oraz poszczono w środy, piątki i soboty.

Aktualnie Kodeks Prawa Kanonicznego nie nakazuje niczego, a tylko zachęca do ograniczenia uczestnictwa w zabawach oraz przestrzegania postu w piątki.

Dla wielu wiernych adwent jest okresem refleksji i zadumy, dlatego większość z nich decyduje się na własne wyrzeczenia i ograniczenia. Jednak trzeba też pamiętać, że ma być to również czas radości, ponieważ wyczekiwane święta Bożego Narodzenia są przecież bardzo radosne.

Adwent - symbole

Adwent obfituje w symbole, które przypominają o najważniejszych wartościach i pomagają w oczekiwaniu na nadejście Jezusa Chrystusa. Najpopularniejsze z nich, to:

Wieniec adwentowy - to wieniec w kształcie okręgu. Umieszcza się na nim cztery świece adwentowe, które mają oznaczać cztery kolejne niedziele adwentu. Zazwyczaj w wielu domach znajduje się on na stole. Co niedzielę, odpalana jest kolejna ze świec.

- to wieniec w kształcie okręgu. Umieszcza się na nim cztery świece adwentowe, które mają oznaczać cztery kolejne niedziele adwentu. Zazwyczaj w wielu domach znajduje się on na stole. Co niedzielę, odpalana jest kolejna ze świec. Lampion - symbolizuje on czuwanie i oczekiwanie na przyjście Jezusa. Zabierany jest na roraty. Często dzieci wykonują go własnoręcznie. Przedmiot ten odnosi się do przypowieści o roztropnych pannach, które z zapalonymi lampionami oczekiwały na przyjście Oblubieńca.

- symbolizuje on czuwanie i oczekiwanie na przyjście Jezusa. Zabierany jest na roraty. Często dzieci wykonują go własnoręcznie. Przedmiot ten odnosi się do przypowieści o roztropnych pannach, które z zapalonymi lampionami oczekiwały na przyjście Oblubieńca. Wędrująca figura Matki Bożej/Dzieciątka - to tradycja polegająca na przenoszeniu figury z kościoła do domu. Zazwyczaj bierze ją dziecko, które wykonało tzw. "serduszko z dobrymi uczynkami" i jego praca została wylosowana przez księdza na roratach. Z reguły figura pozostaje u wylosowanego dziecka przez dobę.

- to tradycja polegająca na przenoszeniu figury z kościoła do domu. Zazwyczaj bierze ją dziecko, które wykonało tzw. "serduszko z dobrymi uczynkami" i jego praca została wylosowana przez księdza na roratach. Z reguły figura pozostaje u wylosowanego dziecka przez dobę. Kalendarz adwentowy - to nie jest typowo chrześcijański symbol adwentu, ale cieszy się on dużą popularnością. Jest to często zrobiony własnoręcznie lub zakupiony kalendarz, obejmujący okres do 1 do 24 grudnia, który pomaga odliczać dni do Wigilii Bożego Narodzenia. W środku mogą się znajdować różne przedmioty lub słodycze. Tradycja kalendarzy adwentowych sięga XIX wieku.





