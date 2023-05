Aida Kosojan-Przybysz dzieli się przesłaniami

Życie i styl Najmłodszy jasnowidz świata nie ma złudzeń. Oby nie miał racji Aida Kosojan-Przybysz jest Ormianką urodzoną w Gruzji, ale od lat mieszka w Polsce, gdzie cieszy się niemałą popularnością. Jest wizjonerką, kompozytorką, wokalistką, autorką tekstów i felietonistką. Studiowała jednak kierunek niezwiązany z jej obecną pracą. Jasnowidzka skończyła ekonomię ze specjalnością kredyty i finanse na Wyższej Szkole Gospodarki Narodowej w Kijowie.

Aida Kosojan-Przybysz swoimi przesłaniami dzieli się głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje już 53 tys. osób, a więc zgromadziła niemałe grono odbiorców.

Wizjonerka ma dar jasnowidzenia, który odziedziczyła po babci. Dowiedziała się o nim, mając cztery lata, gdy odkryła, że córka sąsiadów wcale nie zaginęła, a jedynie wyszła za mąż i niedługo wróci. Aida Kosojan Przybysz jest znana ze swoich trafnych wizji. Przewidziała m.in. pandemię koronawirusa i wojnę w Ukrainie.

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz regularnie dzieli się wizjami z Polakami / BLAWICKI PIOTR / East News

Aida Kosojan-Przybysz zwróciła się do Polaków

Na instagramowym profilu Aidy Kosojan-Przybysz właśnie pojawiło się kolejne przesłanie, które wywołało niemałe poruszenie w komentarzach. "Co z Tobą jest nie tak? Nie wyglądasz jak inni. Nie myślisz jak inni. Chodzisz swoimi drogami albo patrzysz w niebo, podziwiając chmury, gdy inni stresują się złą pogodą. Uśmiechasz się do nieznajomych, bo masz ochotę podzielić się dobrym humorem. Płaczesz, bo masz potrzebę być sobą i wyrażać to, co czujesz. To nie słabość, to twoje życie" - napisała jasnowidzka.

Wizjonerka jasno podkreśliła, że życie to podróż. "Twoja własna historia, która się pisze Twoją prawdą, Twoim sercem. Każde potknięcie o kamień, zgubienie drogi, stanie na czerwonym świetle, to też droga, twoja droga. To nie pusty czas i nie strata, to życie, bo Ty jesteś człowiekiem w podróży zwanej życiem" - dodała.

Przesłania Aidy Kosojan-Przybysz są zazwyczaj szeroko komentowane i tak też było i tym razem. Pod postem nie zabrakło słów wdzięczności. "Przepiękne słowa, które łapią za serce i w nich tyle prawdy", "Piękne słowa. To nasze życie. Bądźmy sobą i słuchajmy głosu naszego serca. Dziękuję, Pani Aido", "Bardzo jestem wdzięczna za te słowa. Dzisiaj tego bardzo potrzebuję" - można przeczytać na Instagramie.

***

