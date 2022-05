Jeszcze kilka tygodni temu Aida Kosojan-Przybysz skupiała się głównie na motywowaniu swoich obserwatorów, których zachęcała do głębokiej, duchowej wędrówki i wyjścia ze swojej strefy komfortu. Wizjonerka regularnie wrzucała posty dotyczące samorozwoju, w których motywowała do spełniania swoich marzeń i ufnego patrzenia w przyszłość. Wszystko zmieniło się jednak po wybuchu wojny w Ukrainie.

Już 24 lutego, w dniu inwazji Rosji na Ukrainę Aida wrzuciła uspokajający post, w którym napisała:

- Strach jest mieczem, który odcina nas od rzeczywistości, od samych siebie. Strach budzi czarną wyobraźnię i dekoncentruje umysł, nie daj myślom płynąć z jego prądem. Spokój jest czystym stanem ducha i białą kartką na pisanie dobrej przyszłości

Od tego czasu na Instagramie i Facebooku Aidy pojawia się mnóstwo postów, które mają na celu przynieść spokój i ukojenie w tym trudnym dla wszystkich momencie. Polska jasnowidzka przekonuje, że tego spokoju i bezpieczeństwa musimy poszukać w sobie, bo gdy na zewnątrz szaleje burza, my musimy zachować pogodę ducha i wciąż z nadzieją patrzeć w przyszłość.



Komentarze, które pojawiają się pod postami Aidy są żywym dowodem na to, że jej fani i obserwatorzy potrzebują tych słów i korzystają z jej rad. Dziś w mediach społecznościowych wizjonerki pojawił się kolejny post z ważnym przesłaniem.

Nowe przesłanie Aidy Kosojan - Przybysz. Fani już dziękują!

Aida Kosojan Przybysz wrzuciła dziś na Instagrama post, w którym zachęca fanów do poszukiwania piękna nawet w szarej rzeczywistości!

Nasze emocje to mistyczna paleta kolorów. One malują i wyrażają nasz świat. Pozwalają nawet w szarości i czerni zobaczyć piękno. Płótnem jest twoja teraźniejszość. Ona jest bazą, gruntem na którym powstają obrazy pisane słowami, czynami i uczuciami. Kochaj i maluj

- napisała, a fani natychmiast zareagowali na jej słowa:

- "Kocham Pani Słowa. One są jak lekarstwo na zło", "Tak, a przede wszystkim zrozumieć należy, że życie to cudowny dar, podczas którego spotykamy wspaniałych ludzi. Świetnym przykładem jest Pani", "Dla osoby, która faktycznie lubi malować to podwójna zachęta" - piszą, zasypując jej Instagrama serduszkami.

Też skorzystacie z rad Aidy?

