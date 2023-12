Aida Kosojan-Przybysz szeroką rozpoznawalność zyskała w momencie, kiedy nazwała rok 2019 "rokiem maski". Wielu w tamtym momencie przypisało wizjonerce przepowiedzenie pandemii, z wypiekami na twarzy wyczekując jej kolejnych wizji.

Aida Kosojan-Przybysz: wizjonerka, której słowa mocno poruszają

Urodzona w Gruzji Ormianka, dziedzicząc dar jasnowidzenia po swojej babci, z wyjątkowych umiejętności korzystać zaczęła świadomie dopiero jako nastolatka.

Do Polski przyjechała w latach 90., postanawiając zostać tutaj na stałe. Szybko zaskarbiła sobie ogromną sympatię Polaków, dzieląc się z nimi swoimi wizjami, przemyśleniami i przesłaniami. Jej słowa często mocno poruszają. Nie inaczej było i tym razem.

Aida Kosojan-Przybysz: najnowsze przesłanie. Wróżka zwraca się do Polaków

Dar jasnowidzenia wróżka Aida wykorzystuje, by wesprzeć innych w trudnych chwilach, poprawić ich samopoczucie i pomóc im przyciągnąć do swojego życia miłość, zdrowie i obfitość. Słowa wizjonerki często głęboko poruszają Polaków, którzy, pokrzepieni podobnymi przesłaniami, starają się zaprowadzić w swoim życiu jakiekolwiek zmiany.

W słowa wróżki Aidy wierzy cała rzesza Polaków. Jej media społecznościowe pełne są krzepiących treści, z których można czerpać całymi garściami. Tym razem wizjonerka postanowiła zwrócić uwagę fanów na przeżywany obecnie miesiąc, nazywając grudzień "maratonem dobrych emocji".

"Zaczyna się maraton dobrych emocji. Uśmiechem obudź uśmiech innych. Pogodą ducha rozchmurz niebo. Składając życzenia, patrz w oczy. Spójrz dzisiaj na świat, przywołaj moment zachwytu nad tęczą" - apeluje wizjonerka Aida.

Aida Kosojan-Przybysz w poruszających słowach. "Żyj dobrze, myśl dobrze"

Zachęca także, aby z nadzieją spojrzeć w przyszłość. "Grudzień jak brama miedzy tym, co przeżyliśmy, a tym co na nas czeka. Przed nim miesiące pełne deszczów, tęczy, słońca, dni spowitych mgłami i tych pachnących wiosennym deszczem, rozbłyskających letnimi burzami, wschodów i zachodów słońca" - pisze jasnowidząca.

Dodaje również, by w ostatnim miesiącu roku wypełnić swoje życie miłością, roztaczając wokół siebie dobro. "Grudzień to czas nadziei, emocji, czas cudów. Ty też jesteś cudem, potrafisz zbudować w sobie drabinę emocji, wypełnić się miłością, otulić dobrostanem. Zrób to. Bądźmy dobrzy dla siebie, bądźmy dobrzy dla innych. Żyj dobrze, myśl dobrze, życz dobrze" - zachęca Aida Kosojan-Przybysz.

"Piękne, te słowa wzbudziły uśmiech na mojej twarzy", "Dziękuję za piękny przekaz", "Gdy żyje się w zgodzie ze sobą i życzy się dobrze innym , tak właśnie się dzieje" - komentują internauci.

