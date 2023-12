Symbole Bożego Narodzenia a przesądy. Gwiazda ma swoje znacznie

Boże Narodzenie od wieków, także dzięki swoim pogańskim przodkom, obfituje w różne tradycje i przesądy. Sianko pod obrusem, łuska karpia, opłatek, ilość potraw na stole - wszystko ma swój sens i swoje znaczenie.

Złoty czas dla trzech znaków zodiaku. Koniec roku przyniesie szczęście i pieniądze Wśród tych symboli wyjątkowe miejsce należy do gwiazdy. To ona wskazywać miała w chrześcijańskim aspekcie drogę do stajenki, w której na świat przyszedł Jezus. Bez niej opowieść o narodzinach Chrystusa nie byłaby pełna.

Dlatego nic dziwnego, że nie może zabraknąć symbolu gwiazdy podczas świąt Bożego Narodzenia. To jej na niebie wypatrują często najmłodsi z rodziny, by można było usiąść do wigilijnej wieczerzy i to ona... pojawia się jako ozdoba na choince, zwieńczając świąteczne drzewko.

To ona ma także nam zapewnić powodzenie finansowe w nadchodzącym roku, jeżeli tylko zdecydujemy się ją umieścić na choince. Skąd jednak powiązanie świątecznej gwiazdy z finansami?

Świąteczna gwiazda przyciągnie pieniądze

Świąteczna gwiazda, aby przynieść nam finansowe szczęście nie musi być koniecznie umieszczona na samym czubku choinki. Może pojawić się także w formie bombki. Chodzi przecież tylko o symbol.

To właśnie on ma przyciągnąć bogactwo. Niczym gwiazda w Betlejem, wskazująca drogę do stajenki Trzem Królom z darami, nasza gwiazda na choince ma wskazywać drogę do nas, byśmy także mogli otrzymać dary od losu.

Wytłumaczenie tego przesądu jest niezwykle proste, a my nic nie ryzykujemy, zamieszczając gwiazdę na naszym świątecznym drzewku. Według przesądu możemy tylko na tym zyskać.