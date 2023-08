Zwróć uwagę na konkretne linie na dłoni. Mają one spore znaczenie

Zbliża się pełnia Księżyca Jesiotrów. 3 znaki czeka namiętna miłość Aida Kosojan - Przybysz to polska wizjonerka ormiańskiego pochodzenia, która na Instagramie zgromadziła już ponad 53,8 tysiąca fanów! Aida regularnie dzieli się tam z nimi swoimi wizjami, motywuje do działania i wiary w siebie, a nawet uspokaja.

Kilka dni temu Aida opublikowała post, w którym podzieliła się z obserwatorami swoimi przemyśleniami na temat prawdziwej przyjaźni, a teraz przygotowała dla nich całkiem nowy przekaz. Jej zdaniem sierpień to miesiąc wyjątkowy!

Aida znów apeluje do fanów. Warto zrobić to w sierpniu

Aida opoublikowała na Instagramie nowy post i napisała:

Kluczem do szczęścia są twoje myśli. Myśli znają drogę do przeszłości. Myśli otwierają drzwi w przyszłość. Ty te myśli tworzysz, nadajesz im znaczenie, rozbudowujesz, odżywiasz sobą, swoim sercem, umysłem, stanem ducha.

W kolejnej części postu przypomniała, że "na projektowanie myśli wpływa nastrój, sytuacje życiowe, wydarzenia wywołujące piękne lub trudne emocje, zmęczenie, a także wpływ toksycznych ludzi.

Aida radzi więc, by uwolnić "swoje prawdziwe ja ze szponów strachu".

Wyjdź z domu na spacer ze sobą. Pierwszy dzień sierpnia jest dobrym dniem na projektowanie przez ciebie szytego na miarę, twoją miarę, wydarzenia, projektu. Otocz się pięknem przyrody. Patrz w dal, ale czuj każdy krok. Poczuj, że stoisz na własnych nogach, tak jak umiesz, jak potrafisz. Próbuj. Rysuj kółka po swojemu. Twoje doświadczenia to trening życia. Nie oceniaj siebie zbyt surowo. Myśl dobrze o sobie i o innych. Nie rywalizuj, tylko twórz dobre myśli i żyj pięknie, po swojemu.

- napisała na Instagramie.

Fani natychmiast zareagowali, dzieląc się z jasnowidzką swoimi przemyśleniami:

- Gdy się stresuje, martwię, boję i przychodzi strach to moja wspaniała Siostra zawsze mi powtarza: "A ile razy pomyślałaś dobrze? Za każdym razem jak pomyślisz "źle" , pomyśl o czymś dobrze razy kilka". I tego się uczę, chociaż nie jest łatwo. Mam wspaniałą Siostrę", "Jakie to ważne. Życzę każdemu , by umiał myśleć dobrze o sobie i innych. Serdeczności", "Te słowa są dla każdego kto zrozumie w pełni przesłanie Pani Aidy. Sierpień to miesiąc zbiorów. Pięknymi słowami zasiała Pani nadzieję a my zróbmy wszystko co tylko w naszej mocy, by odnaleźć drogę do siebie. Dziękuję za budzenie mojej świadomości" - piszą.

Wy też skorzystacie z rad Aidy?

