Sierpień miesiąc ciężkiej pracy i beztroskiego wypoczynku

Sierpień to miesiąc pełen sprzeczności. Z jednej strony jest to czas wakacyjnego wypoczynku i dobrej zabawy, z drugiej to właśnie w ósmym miesiącu roku rolnicy zbierają plony swojej całorocznej pracy. Żniwa i inne zajęcia w polu wymagają pracowitości i duże fizycznej wytrzymałości. Hamaliel - anioł, który opiekuje się sierpniowymi dniami, także ma dwoistą naturę: patronuje wytrwałości i pracowitości, ale jednocześnie uwalnia od trosk i zapewnia wspaniały wypoczynek.



Hamaliel - anioł opiekujący się sierpniem

Hamaliel to anioł, który pomaga kontrolować nasze życie, daje mądrość i rozwagę. Jednocześnie uwalnia od trosk, dzięki czemu możemy spokojnie wypoczywać.



W astrologii anioł Hamaliel łączony jest z Jowiszem, a za jego emanację na Ziemi uważa się: rumianek, goździki i drewno sandałowe oraz kolory: złoty, srebrny, żółtozielony i fioletowy. Metalem łączonym z aniołem sierpnia jest mosiądz, a kamienie to: cytryn, akwamaryn i ametysty.

Hamaliel jest też opiekunem zodiakalnych Panien, które wszak nie słyną z beztroskiego podejścia do życia. Jakim sposobem mogą, więc mieć patrona odpoczynku? Otóż anioła sierpnia ceni ponad wszystko pracowitość, wytrwałość i porządek - a takie właśnie są Panny. Jeśli chcemy zapewnić sobie głowę wolną od trosk, albo stajemy przed ważnym życiowym wyzwaniem i musimy pokierować trudnym przedsięwzięciem - najlepiej swoje prośby kierował właśnie do Hamaliela. Anioł sierpnia nie pomaga jednak każdemu - co trzeba zrobić, by zasłużyć na jego wsparcie?

Anioł Hamaliel pomoże uwolnić się od trosk, ale pod pewnymi warunkami

Anioł sierpnia ponad wszystko ceni sobie pracowitość i wytrwałość - dlatego jeśli pokażemy mu, że nieustępliwie dążymy do celu i angażujemy się ze wszystkich sił w jego osiągnięcie, możemy liczyć na wsparcie Hamaliela. Anioł ceniący ciężką pracę, wynagradza tych, którzy jej się podejmują i zapewnia im spokojny wypoczynek z głową wolną od trosk. Oczywiście, zwracają się do niego z prośbą o wsparcie, musimy mieć czyste intencje i dobre serce.

Sześciu pomocników Hamaliela

W opiece nad sierpniowymi dniami Hamaliela wspiera sześć innych aniołów z Chóru Panów, są to:

Yeratel - opiekuje się dniami od 2 do 6 sierpnia.

Seheiah - patronuje od 7 do 12 sierpnia.

Reiyel - szczególnie wspiera nad od 13 do 17 sierpnia.

Omael - je odpowiedzialny za dni od 18 do 22 sierpnia.

Lekabel - dba o nasze sprawy od 23 do 28 sierpnia.

Vasariah - szczególną opiekę roztacza od 29 sierpnia do 2 września.

