Akademiki dla zaszczepionych: Studenci mają powody do obaw?

Powrót na kampus

W lipcu Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022.



Ministerstwo poinformowało o możliwości powrotu studentów w mury uczelni wyższych. Warunkiem jest dobra sytuacja epidemiologiczna w kraju. Nagły wzrost zakażeń może doprowadzić do przejścia na tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego.



Uchylenie rozporządzenia dotyczącego czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauk jest planowane na połowę sierpnia.



Akademiki dla zaszczepionych. Decyzja Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rektor Uniwersytetu Śląskiego Ryszard Koziołek wystosował list do studentów. Dotyczył on meldunku w akademikach tylko osób, które są zaszczepione. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Do rektora zostało skierowane pismo od Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego.



Studenci jasno zaznaczyli, że ich obawy odnoszące się do decyzji władz uczelni nie są związane z negatywnym nastawieniem do szczepień. Dążą jedynie do tego, by studenci, którzy nie mogli przyjąć szczepionki ze względu na czynniki od nich niezależne takie jak np. stan zdrowia, nie byli wykluczeni z życia studenckiego.



Samorząd w piśmie do rektora wystosował pięć pytań. Zapytano o możliwość kwaterowania osób, które nie mogą się zaszczepić z powodów zdrowotnych. Do tego studenci nie do końca wiedzą, kto miałby sprawdzać certyfikaty szczepień́ studentów i czy ta osoba będzie miała do tego prawo.



Kolejne z pytań odnosiło się do zgodności podjętej decyzji względem RODO oraz czy zakwaterowanie studenta w akademiku będzie możliwe tylko w okresie obowiązywania certyfikatu szczepienia. Ponadto samorząd chciał uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące obostrzeń odnoszących się do osób odwiedzających.



Zdjęcie Studenci zastanawiają się, jakie będą ich losy w roku akademickim 2021/2022 / MICHAL KOSC/REPORTER / East News

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w opublikowanym na Facebooku poście zamieścił odpowiedź rektora na pismo studentów. Podkreślono, że wcześniejszy list był przejawem niepokoju o zdrowie studentów, a nie oficjalnym zarządzeniem. Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaznaczył, że było to wewnętrznym ustaleniem, które miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa studentom.



Zmierzamy do stanu, w którym życie i zdrowie nas wszystkich jest wartością ważniejszą niż dochowanie możliwych i potencjalnie wymaganych wymogów formalnoprawnych, które – jak pokazuje doświadczenie – budziły i będą budzić wątpliwości w zależności od punktu widzenia.

Ponadto można przeczytać, że władze uczelni będą dążyć do tego, by liczba zaszczepionych osób w uniwersytecie była jak największa. Stwierdzono, że to szczepionka pozwoli chronić życie i zdrowie.

Nie czekajmy bezbronnie na kolejną falę epidemii. Nie mamy przeciw niej lepszej obrony niż szczepienia.

Ryszard Koziołek dodatkowo zaznaczył, że podczas meldowania studentów w akademikach będzie brany pod uwagę nie tylko stan prawny, ale także zdrowie studentów, które uniemożliwia przyjęcie szczepionki.



Akademiki dla zaszczepionych. Co na to inne uczelnie?

Studenci z całego kraju zaczęli się zastanawiać, czy tylko Uniwersytet Śląski planuje obostrzenia, czy może w jego ślady pójdą także inne placówki. Inne uczelnie w województwie śląskim takie jak Politechnika Śląska oraz Śląski Uniwersytet Medyczny nie zamierzają utrudniać niezaszczepionym studentom zamieszkania w akademiku.



Zdjęcie Rzecznicy innych uczelni zaznaczyli, że prawo nie pozwala na obostrzenia względem osób niezaszczepionych / 123RF/PICSEL

Podobnie jest z innymi uczelniami wyższymi. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Jagielloński nie planują ograniczeń. Takie samo stanowisko ma m.in. Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny. Tak samo jest w przypadku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.



Rzecznicy uczelni zaznaczyli, że prawo nie pozwala na tego typu obostrzenia. W rozmowie z RMF FM rzeczniczka prasowa UW dr Anna Modzelewska przedstawiła stanowisko uczelni.



Na Uniwersytecie Warszawskim każdy student, niezależne od tego, czy jest zaszczepiony, czy nie, może ubiegać się o miejsce w domu studenta.

Stanowisko Uniwersytetu Jagiellońskiego przekazał rzecznik prasowy Adrian Ochalik.



Zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 nie przewidujemy ograniczenia możliwości zakwaterowania w akademikach wyłącznie dla osób zaszczepionych.

Studenci tych uczelni mogą starać się o przyznanie miejsca w akademiku, nawet jeśli nie są zaszczepieni. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wszelkie zasady dotyczące akademików mogą ulec zmianie w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną.





Zdjęcie Studenci obawiają się, czy w przypadku odmowy zaszczepienia z różnych względów, będą wykluczani z życia akademickiego i towarzyskiego / LECH GAWUC/REPORTER / East News

Akademiki dla zaszczepionych. Czy to zgodne z prawem?

Nie każdy spojrzał na decyzję Rektora Uniwersytetu Śląskiego przychylnym okiem. Od razu pojawiły się wątpliwości dotyczące zgodności decyzji władz uczelni ze stanem prawnym.



Nie tylko Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego wyraził obawy związane ze zgodnością z prawem decyzji władz uczelni. Niejasną kwestią okazało się pozyskiwanie informacji dotyczących przyjęcia szczepionki przez studentów.



Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, wątpliwości budzi żądanie od studenta informacji o stanie zdrowia. Do tej kwestii odniosła się dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska.



Po pierwsze należy się zastanowić nad tym, po co uczelnia wymaga od studentów podania takiej informacji i na jakiej podstawie. Ja na dzień dzisiejszy nie widzę takiej podstawy prawnej. Mogę sobie wyobrazić jedynie taką sytuację, w której uczelnie wyższe zażądają od studentów dobrowolnego oświadczenia o fakcie zaszczepienia lub jego brak. Podkreślam jednak, że zgoda musi być dobrowolna.

