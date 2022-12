Aktorzy z filmu "Kevin sam w domu" po latach. Jak wyglądają teraz? 

Nie ma świąt bez "Kevina"

Dwanaście tradycyjnych potraw, pasterka, choinka, prezenty i... "Kevin sam w domu" na Polsacie — to zestaw polskich świątecznych tradycji, od których nikt nie ma ochoty odstępować. Do tego stopnia, że gdy kilka lat temu stacja nie uwzględniła tej komedii sensacyjnej w bożonarodzeniowej ramówce, w mediach społecznościowych tak zawrzało, że decydenci musieli się ugiąć i jednak znaleźć dla "Kevina" trochę miejsca na antenie. Od tego czasu Polsat nie podejmuje już (z góry skazanych na porażkę) prób "rozwodu" z tym filmem.



W tym roku również będziemy mogli zobaczyć go 24 grudnia o 20:00, a także 25 grudnia o 16:30 w ramach powtórki.



Trampolina do kariery

Wydawałoby się, że najwięcej na popularności "Kevina samego w domu" skorzysta jego główna dziecięca gwiazda, Macaulay Culkin. Życie potoczyło się jednak inaczej i tak naprawdę największym wygranym okazał się reżyser komedii Chris Columbus. Pierwszy "Kevin" był trzecim filmem w jego karierze, później stworzył jego kontyuajcę "Kevin sam w Nowym Jorku", później zaś przyszedł czas, by zasiąść na stołku reżyserskim takich produkcji jak "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", "Harry Potter i Komnata Tajemnic", "Pani Doubtfire", czy (niestety) "Piksele".



Kevin sam z własnym życiem

Grający tytułową rolę w filmie Macaulay Culkin zaraz po jego premierze i wielkim kasowym sukcesie został okrzyknięty kolejnym "złotym dzieckiem Hollywood". Zdobyta sława jednak stała się dla niego szybko przekleństwem — podobnie jak dla wielu innych bardzo młodych gwiazd. Rodzice chłopca chcieli wycisnąć, ile tylko mogli z sukcesu własnego syna. Zmuszali go do podejmowania kolejnych ról, a gdy filmy nie powtarzały sukcesu "Kevina" dochodziło do rękoczynów.



"Mój ojciec — niespełniony artysta — miał pomysł, żeby zrobić aktora z mojego starszego brata. Ja zostałem wkręcony przy okazji na castingi. Chwilę później moja kariera wystartowała i wszyscy chcieli ze mną współpracować. Ojciec zazdrościł mi sukcesu. Czuł się źle z tym, że ja osiągnąłem wszystko to, o czym on marzył, a byłem jedynie dzieckiem. Był złym człowiekiem, bił mnie. Mogę pokazać blizny, które mam na ciele po jego uderzeniach. (...) W końcu powiedziałem, że mam tego dość i rzucam aktorstwo" — wyznał w 2018 roku w czasie wywiadu Macaulay Culkin.



Zdjęcie Macaulay Culkin na planie Richie Rich / Jeff Kravitz / Getty Images

Gdy zrezygnował z kariery miał 15 lat. Dwa lata później wziął ślub. Związek jednak nie przetrwał. W międzyczasie toczyła się już sprawa sądowa, w której Macaulay domagał się od rodziców zwrotu części zarobionego własnymi rękami majątku i uniezależnienia się od nich.

Kolejne traumatyczne wydarzenia — śmierć przyrodniej siostry, a później rodzonej — pchnęły go na drogę uzależnienia. W 2012 roku anonimowy informator magazynu "National Enquirer" przekonywał, że aktor uzależniony jest od "heroiny, oksykodonu, Percocetu i Vicodinu".



W końcu jednak Culkin zaczął szukać pomocy w wyrwaniu się z błędnego koła uzależnień. Wrócił do aktorstwa, grając między innymi w filmach "Service Man", "Adam Green’s Aladdin" i"Changeland". Założył także zespół muzyczny "The Pizza Underground". Wszystko wskazuje na to, że aktorowi udało się w końcu wyjść na prostą. Tworzy stabilny związek z aktorką Brendą Song. Rok temu para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko.



Catherine O’Hara – Kate McCallister matka Kevina

Joe Pesci i Daniel Stern, czyli włamywacze

Devin Ratray, czyli Buzz McCallister starszy brat Kevina





Kristin Minter grająca Heather

Ich już nie ma wśród nas

W 2017 roku zmarł John Heard, wcielający się w ojca Kevina Petera. W 2011 roku pożegnaliśmy Robertsa Blossoma, który wcielał się w staruszka Marleya. W 1994 roku na zawał serca zmarł John Candy, czyli filmowy Gus Polinski.

