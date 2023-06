Aleksandra Adamska obchodzi 33. urodziny

Życie i styl 50-letnia Kasia Kowalska pokazała zdjęcie w mini. Fani komentują na potęgę Aleksandra Adamska zawodowo jest aktywna od kilkunastu lat. Ma na swoim koncie zarówno role teatralne, jak i filmowe i serialowe. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Patrycji Cichy w serialu "Skazana". Popularność bohaterki sprawiła, że zdecydowano się na stworzenie spin-offu o Pati.

Aleksandra Adamska przyszła na świat 15 czerwca 1990 roku w Katowicach, a więc obecnie świętuje 33. urodziny. Z tej okazji na jej instagramowym profilu pojawiło się nagranie, na którym widać tańczącą aktorkę. Przeglądając inne posty na Instagramie, można zauważyć, że Aleksandra Adamska regularnie raczy odbiorców podobnymi materiałami. Tym razem aktorka zaprezentowała się w szerokich spodniach i krótkim, odsłaniającym brzuch topie. Internauci wręcz nie potrafili oderwać od niej wzroku.

Tak Aleksandra Adamska świętuje urodziny

Aleksandra Adamska aktywnie działa w mediach społecznościowych, a więc na jej instagramowym profilu nie mogło zabraknąć urodzinowego posta. Aktorka w tym wyjątkowym dniu postanowiła sama sobie złożyć życzenia. "Oleńko. Jesteś bardzo dzielna i pięknie sobie radzisz. Jestem z ciebie naprawdę dumna, rozwijaj się, kochaj, doświadczaj życia, odważaj się zagłębiać w codzienność, bo w swojej subtelności jest niezwykle karmiąca. Osadzaj się w teraźniejszości, bo to ona jest bramą do życia, no i dożyj spokojnej, szczęśliwej starości. Kocham Cię!" - napisała pod nagraniem.

Aktorka nie może narzekać na brak zainteresowania, a jej posty są szeroko komentowane. Zgromadziła spore grono fanów, które stale się powiększa. Jej instagramowy profil obserwuje już 211 tys. osób. W ostatnim czasie zaskoczyła obserwatorów swoją metamorfozą. Aleksandra Adamska postawiła na ostre cięcie i platynowy blond.

Internauci niemal od razu zareagowali na urodzinowy post i zasypali Aleksandrę Adamską życzeniami i miłymi słowami. "Dziewczyno, jak Ty pięknie flirtujesz z kamerą! - napisała jedna z internautek.

Urodzinowe życzenia złożyła m.in. Magdalena Lamparska. "Oleńko! Wszystkiego, co najlepsze i tego, o czym rozmawiałyśmy. Uściski najgorętsze!" - czytamy na Instagramie.

