Serial "Warszawianka" to 11-odcinkowa produkcja, opowiadająca o losach Franka Czułkowskiego - czterdziestoletniego playboya, który nieustannie walczy z realiami współczesnego świata, próbując odnaleźć sens własnego istnienia. W główną rolę wcielił się Borys Szyc - zagrał imprezowicza, permanentnego podrywacza, a jednocześnie dobrego przyjaciela. Premiera długo wyczekiwanej produkcji, którą już 19 czerwca będzie można obejrzeć na platformie SkyShowtime, odbyła się w ubiegły wtorek. Na wydarzeniu pojawiła się cała plejada gwiazd - oprócz Borysa Szyca z żoną - Justyną Nagłowską oraz Krystyny Jandy pojawiła się także między innymi Aleksandra Domańska. Aktorka po raz kolejny zaskoczyła niebanalną stylizacją.

Aleksandra Domańska na premierze serialu "Warszawianka". Co założyła aktorka?

Na ściance we wtorkowy wieczór można było zobaczyć przegląd aktualnie obowiązujących trendów, które zaprezentowali polscy aktorzy oraz aktorki. Wśród nich uwagę zwróciła słynąca z oryginalnego stylu Aleksandra Domańska. Celebrytka postawiła na nieoczywiste połączenie elementów garderoby, inspirowane modą z minionych epok.

Zdjęcie Największą uwagą w całej stylizacji zwróciła kontrastowa ozdoba na ramieniu / VIPHOTO / East News

Aktorka na premierę założyła dopasowaną, aksamitną marynarkę w kolorze czarnym, którą zdobiły małe, złote guzik w kształcie kulek. Do żakietu dobrała połyskujące spodnie z rozszerzanymi dołem nogawkami w tym samym odcieniu. Aby nadać stylizacji charakteru, Domańska postawiła na niebanalne dodatki - na szyję założyła ciemną apaszkę w kwiaty, a to co najbardziej się wyróżniało, to ozdoba w postaci purpurowych piór na jednym ramieniu. Kontrastowa była też jej torebka - srebrna kopertówka. Dodatkowo aktorka zdecydowała się też na złotą biżuterię - okrągłe kolczyki, pierścionki i masywne bransoletki. Aktorka postawiła też na minimalistyczny makijaż, wpisujący się doskonale w obowiązujące trendy urodowe. Można pokusić się o stwierdzenie, że całość prezentowała się naprawdę fenomenalnie - Domańska wyglądała niczym paryżanka.