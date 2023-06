Alessandra Ambrosio: polskie korzenie. Jej przodkowie pochodzili z Europy

Alessandra Ambrosio urodziła się w Brazylii, jednak w jej żyłach płynie polsko-włoska krew. Swoją przygodę z modelingiem kobieta zaczęła w wieku zaledwie 10 lat. Już rok później poddała się pierwszej, a zarazem ostatniej operacji plastycznej w swoim życiu. Początkująca modelka zdecydowała się na korekcję uszu, które jej zdaniem miały być zbyt odstające. Po zabiegu nie obyło się bez komplikacji, a te na tyle zniechęciły gwiazdę, że dziś otwarcie opowiada się przeciwko operacjom plastycznym.

Prawdziwą trampoliną był dla nastoletniej modelki konkurs "The Look Of The Year", zorganizowany przez agencję Elite Model Look. Wystartowała w nim mając zaledwie 15 lat. Wkrótce jej kariera nabrała jeszcze większego rozpędu, a w 1999 roku modelka rozpoczęła współpracę z Victoria’s Secret, na stałe wpisując się w historię marki. Do 2017 roku Alessandra Ambrosio była jednym z najpopularniejszych "aniołków".

Alessandra Ambrosio: najpopularniejszy aniołek Victoria’s Secret. Urodą zachwyca do dziś

W 2017 roku modelka postanowiła ostatecznie zrezygnować z kariery, skupiając się nieco mocniej na życiu osobistym. Alessandra Ambrosio jest bowiem mamą dwójki dzieci - ma córkę Anję oraz syna Noah. Od czasu do czasu pojawia się jednak w kampaniach reklamowych znanych marek, a także uświetnia swoją obecnością ważne modowe wydarzenia.

Była modelka nie rezygnuje również z kontaktu ze swoimi fanami. Jej profil w mediach społecznościowych obserwuje ponad 11,8 mln osób, którzy z niecierpliwością wyczekują kolejnych nowości z jej życia prywatnego. Gwiazda raz za razem publikuje fotografie, na których chwali się swoją perfekcyjną sylwetką. Nie inaczej było i tym razem.

Alessandra Ambrosio opublikowała w sieci fotografie, na których pozuje w obcisłej, wiązanej spódnicy oraz krótkim, białym topie, wyraźnie eksponując umięśniony brzuch oraz szczupłe, długie nogi. Aż trudno uwierzyć, że była modelka skończy w tym roku 42 lata!

