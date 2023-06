Czy Kourtney jest w ciąży? Poinformowała o tym w nietypowy sposób

Kourtney, najstarsza z sióstr Kardashian, w 2021 roku zaczęła spotykać się z muzykiem Travisem Barkerem. Już kilka miesięcy później świat usłyszał o ich zaręczynach, a w ubiegłym roku para wzięła potajemny ślub w Las Vegas. Miesiąc później odbyła się oficjalna uroczystość, która odbiła się w mediach szerokim echem.

Niedawno 44-letnia celebrytka pochwaliła się kolejną, fantastyczną wiadomością. Kourtney Kardashian spodziewa się pierwszego dziecka ze swoim obecnym mężem. O ciąży poinformowała w niecodzienny sposób. Na koncercie swojego ukochanego w Los Angeles pojawiła się z własnoręcznie wykonanym transparentem z napisem "Travis I’m pregnant" ("Travis, jestem w ciąży").

Wszelkie ewentualne wątpliwości zostały ostatecznie rozwiane, kiedy para udostępniła w sieci krótką sesję zdjęciową, której głównym punktem był zaokrąglony brzuch celebrytki.

Czy Kourtney ma dzieci? Wkrótce powita na świecie kolejną pociechę

Kourtney Kardashian wychowuje trójkę dzieci, owoce związku z byłym partnerem Scottem Disickiem. Gwiazda jest mamą 14-letniego Masona Dasha, 11-letniej Penelope Scotland oraz 9-letniego Reigna Astona. Teraz zostanie mamą po raz czwarty. Zdaje się, że już nie może doczekać się narodzin najmłodszej pociechy.

Celebrytka z chęcią publikuje w sieci zdjęcia zaokrąglonego brzuszka, chwaląc się światu swoim stanem. Niedawno wprawiła internautów w niemały zachwyt. W jej mediach społecznościowych pojawiła się fotografia, na której gwiazda pozuje w skąpym bikini. "Słodkie lato" - napisała pod zdjęciami.

Pod postem w mig zaroiło się od komentarzy fanów gwiazdy. "Cudowna!", "Dziewczyno, wyglądasz lepiej ode mnie w bikini, a ja nawet nie jestem w ciąży", "Najpiękniejsza z sióstr" - piszą niektórzy. Nie zabrakło również domysłów, co do płci kolejnego dziecka Kourtney Kardashian. "To brzuch, który wskazuje na chłopca", "I blask chłopca!" - wskazywali jedni. "Dla mnie wygląda jak brzuch wskazujący na dziewczynkę" - kontrowali inni. Kourtney Kardashian rozwieje w końcu wątpliwości fanów?

