Alina Kabajewa pokazała się publicznie

Alina Kabajewa jest domniemaną kochanką Władimira Putina i matką jego dzieci - według różnych źródeł trójki lub czwórki. W marcu w mediach pojawiła się informacja, że kobieta ukrywa się w Szwajcarii, w związku z czym powstała nawet petycja w sprawie jej wydalenia z kraju.

Ostatnio była gimnastyczka sportowa zaprezentowała się publicznie w trakcie festiwalu gimnastyki artystycznej "Alina", którego jest organizatorką. Uwagę zwrócił zmieniony wygląd Kabajewej - jej twarz miała zostać poddana operacji plastycznej.

Instagram Post

Instagram Post

Alina Kabajewa. Dlaczego nie objęto je sankcjami?

Przy okazji publicznego pojawienia się Kabajawej pierwszy raz od kilku miesięcy w mediach podniesiona została kwestia sankcji, a właściwie ich braku. Mimo że objęły one wielu rosyjskich oligarchów i osoby z bliskiego otoczenia Putina, to jego kochankę oszczędzono.

Jak piszą amerykańskie media, zachodni politycy obawiają się, że mogłoby to przynieść więcej szkody niż pożytku, a Putin miałby wpaść w szał, co z kolei doprowadziłoby do eskalacji konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją.

Instagram Post

