Spis treści: 01 Wróżka Aida o 25 kwietnia. "Bardzo ważny dzień"

02 Co oznacza liczba 25? Oto jej wibracje

03 Co przepowiedziała Aida Kosojan-Przybysz?

Wróżka Aida o 25 kwietnia. "Bardzo ważny dzień"

Wróżka Aida regularnie dzieli się z internautami swoimi przemyśleniami oraz przesłaniami. Niedawno zabrała głos w sprawie najbliższych dni. Zwróciła uwagę na fakt, iż 25 kwietnia jest "bardzo ważnym dniem". Dlaczego?

"25 kwietnia to bardzo ważny dzień, kiedy stojąc na dwóch nogach, musimy coś wziąć w swoje ręce. 25 kwietnia - dotknij 5 palcami. Uruchom wszystkie zmysły" - tłumaczyła wizjonerka.

Jak dodała, jest to najlepszy moment na przemyślenia oraz nabranie motywacji do działania. Ma nam w tym pomóc budząca się do życia przyroda. Wróżka Aida poprosiła również swoich obserwatorów aby korzystali w pełni z życia i nie odmawiali sobie przyjemności.

Co oznacza liczba 25? Oto jej wibracje

Liczbę 25 nazywa się anielskim numerem. Ten niesie ze sobą wibracje i atrybuty zarówno cyfry 2, jak i 5, a więc współpracę, zrozumienie, rozwagę oraz odwagę. Wskazuje również na nowe możliwości oraz okazje, które w efekcie poprowadzą do pozytywnych zmian w życiu. Odnoszą się również do wolności, niezależności oraz motywacji.

Liczba 25 skłania do dokonania ważnych zmian w życiu, co w konsekwencji może pozytywnie wpłynąć na jego jakość. Anioły przypominają poprzez tą liczbę, że zmiany pomagają podążać za celami w życiu i w pełni je realizować. Nie musisz się bać, motywacja i umiejętności pomogą urzeczywistnić wszystko, co chcesz osiągnąć w swoim życiu.

Co przepowiedziała Aida Kosojan-Przybysz?

Zdjęcie Wizjonerka cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Aida Kosojan-Przybysz jest Ormianką urodzoną w Gruzji. Kobieta przyjechała do Polski w latach 90., osiedlając się tutaj na stałe. Wizjonerka cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków, którzy z niecierpliwością wyczekują jej kolejnych przemyśleń, przesłań i wizji.

Aida Kosojan-Przybysz dar jasnowidzenia odziedziczyła po swojej babci. Jako dziecko zdała sobie sprawę, że widzi więcej niż inni, jednak dopiero jako nastolatka zaczęła świadomie korzystać z tych umiejętności. Dziś jej przepowiednie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Najsłynniejsza wizjonerka przepowiedziała między innymi pandemię, nazywając rok 2019 "rokiem maski".

