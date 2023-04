Zwróć uwagę na obrazek. Który z makijaży oka twoim zdaniem jest najładniejszy i najchętniej byś go wybrała? Pamiętaj, że liczy się pierwsze wrażenie!

1. Tylko pomalowane rzęsy

Zdjęcie Test osobowości: który makijaż wybierzesz? To zdradzi pewną cechę twojego charakteru! / 123RF/PICSEL

Nie przesadzasz z makijażem i na co dzień wybierasz jedynie tusz do rzęs, ewentualnie delikatną kreskę? Jesteś tradycjonalistką i świadomą samej siebie osobą. Rozumiesz swoje mocne i słabe strony, co pozwala ci zachować pokorę i szacunek dla innych ludzi. Nie starasz się przyciągać na siebie zbytniej uwagi ani też nie uważasz się za lepszego od innych. Jesteś szczera i otwarta zarówno wobec siebie, jak i innych, dzięki czemu budujesz prawdziwe i szczere relacje. Zazwyczaj wykazujesz umiarkowany entuzjazm do zmian, wybierając raczej to, co już znasz i sprawdza się dobrze - nie ryzykujesz i raczej wolisz nie podejmować się nowych, nieznanych wyzwań. Potrafisz panować nad swoimi emocjami i rozumieć je, co jest cenione przez twoją rodzinę i przyjaciół. W swoim życiu kierujesz się swoimi wartościami i moralnymi przekonaniami, ale jednocześnie szanujesz punkty widzenia i opinie innych ludzi.

2. Ciemne smokey-eye

Zdjęcie Test osobowości: który makijaż wybierzesz? To zdradzi pewną cechę twojego charakteru! / 123RF/PICSEL

Uwielbiasz smokey-eye i decydujesz się na taki makijaż najczęściej? Cechujesz się dużą dbałością o detale i wysoką kulturą osobistą. Stawiasz na jakość i ponadczasowy styl, który zawsze wygląda elegancko i schludnie. W swoim zachowaniu jesteś kulturalna i dyskretna, zwracasz uwagę na szacunek dla innych ludzi. Lubisz spędzać czas w miłym towarzystwie, przy czym stawiasz na rozmowy na poziomie i wysoką jakość relacji. Jesteś osobą, która ceni sobie klasyczne wartości, jak np. lojalność, szacunek, uczciwość i dbałość o dobre maniery.

3. Eyeliner i kreska

Zdjęcie Test osobowości: który makijaż wybierzesz? To zdradzi pewną cechę twojego charakteru! / 123RF/PICSEL

Codziennie rano malujesz na swoim oku precyzyjne kreski? Charakteryzujesz się dużą empatią i łatwością nawiązywania kontaktów z ludźmi. Masz ciepłe podejście do innych i chętnie pomagasz, gdy ktoś tego potrzebuje. Stawiasz na szczerość i otwartość w relacjach, dzięki czemu jesteś bardzo lubiana przez innych. Zawsze stawiasz na dialog i szukasz rozwiązań problemów w sposób konstruktywny. Masz duże poczucie humoru i potrafisz rozbawić innych, co dodaje ci dodatkowych punktów w oczach ludzi. W swoim zachowaniu jesteś pogodna i optymistyczna, zwracasz uwagę na dobre relacje z ludźmi i stawiasz na współpracę z innymi. Jesteś osobą, na której można polegać i która zawsze służy pomocą.

4. Szalony kolor

Zdjęcie Test osobowości: który makijaż wybierzesz? To zdradzi pewną cechę twojego charakteru! / 123RF/PICSEL

W codziennym makijażu stawiasz na oryginalne kolory i ciekawe połączenia barw? Masz wyrazisty styl i potrafisz wyrażać siebie w sposób oryginalny, co przyciąga uwagę innych. Stawiasz na spontaniczność i jesteś gotowa na eksperymentowanie, lubisz wyzwania i odkrywanie nowych rzeczy. Z reguły masz dużą dawkę energii i potrafisz przekuć ją w działanie, co pozwala ci realizować swoje cele i marzenia. W swoim podejściu jesteś kreatywna i innowacyjna, otwarta na pomysły i sugestie innych. Czasami jednak twoja żywiołowość i niezależność mogą wpłynąć na relacje z innymi ludźmi. Wtedy warto skupić się na słuchaniu innych i dostosowywaniu swojego zachowania do sytuacji, aby uniknąć konfliktów. Mimo to, twoja oryginalność i żywiołowość są wartościami, które przyciągają ludzi i sprawiają, że jesteś jedyną w swoim rodzaju osobą.

***