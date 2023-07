Anna Lewandowska w mediach społecznościowych

Życie i styl Anna Lewandowska o macierzyństwie i trzecim dziecku. "Mam poczucie winy, że jestem złą mamą" Anna Lewandowska należy do grona gwiazd, które aktywnie działają w mediach społecznościowych. Przez lata zdobyła pokaźne grono fanów, które stale się powiększa. Obecnie na Instagramie obserwuje ją ponad pięć milionów osób. To właśnie tam dzieli się z internautami urywkami swojej codzienności. Trenerka przede wszystkim publikuje posty związane z treningami, przez co motywuje fanów do aktywności fizycznej. W mediach społecznościowych nie brakuje jednak rodzinnych ujęć oraz zdjęć z domowego zacisza.

W ostatnim czasie jest głośno o książce "Imperium Lewandowska" Moniki Sobień-Górskiej. Autorka po zebraniu informacji o trenerce przeprowadziła z nią wywiad. Pojawiają się tam informacje o biznesach Anny Lewandowskiej, a także jej życiu prywatnym. Nie zabrakło słów o rodzicielskich problemach i macierzyństwie. Autorka zrelacjonowała również spotkanie ze znajomą trenerki. Podczas rozmowy padły słowa, że Anna Lewandowska "odkąd Robert stał się wielką gwiazdą, bywa wprawdzie trochę oderwana od rzeczywistości".

Anna Lewandowska pokazała zdjęcia z Włoch

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski wraz z córkami od zeszłego roku mieszkają w Hiszpanii. Para przeprowadziła się zaraz po tym, jak polski piłkarz zakończył współpracę z Bayernem Monachium i zaczął reprezentować klub FC Barcelona.

Anna Lewandowska chętnie pokazuje, jak wygląda ich życie po przeprowadzce, ale na jej instagramowym profilu nie brakuje również zdjęć z zagranicznych wyjazdów. Robert Lewandowski obecnie wraz z drużyną przebywa w Stanach Zjednoczonych, a jego żona wybrała się do Włoch. Na Instagramie właśnie pojawiły się kadry z wyjazdu, które trenerka opatrzyła krótkim opisem. Jak się okazuje, włoskie miasteczko ją wręcz oczarowało. "Z Ravello z miłością. Czasem człowiek zakochuje się w jakimś miejscu. Zdecydowanie tak się wówczas czułam" - stwierdziła Anna Lewandowska.

Trenerka zapytała fanów, czy również mają swoje magiczne miejsca, a pierwsze reakcje pojawiły się niemal natychmiast. Nie kryli zachwytu w komentarzach. "Positano i Ravello. Byłam rok temu i się zakochałam", "Wybrzeże Amalfi jest cudowne. Byliśmy tam w tamtym roku. Ravello też nam się ogromnie podobało" - czytamy na Instagramie.

