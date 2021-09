Anna Lewandowska świętuje 33. urodziny

Anna Lewandowska urodziła się w 1988 w Łodzi. Dziś świętuje 33. urodziny. Na Instagramie zaznacza, że jest to dla niej wyjątkowy czas. "Wykorzystuję urodziny, żeby zadbać o siebie - o swoje zdrowie i profilaktykę. To dobry moment, żeby nauczyć się regularności, zrobić sobie rachunek sumienia i sprawdzić, kiedy robiliśmy ostatnio badania albo od jak dawna przekładamy wizytę u lekarza..." - napisała Lewandowska w urodzinowym poście.

Anna Lewandowska: Tak 33-latka znaczyła karierę

Anna Lewandowska w wywiadach często nawiązuje do bolesnego dzieciństwa. Gdy żona "Lewego" miała kilkanaście lat, jej ojciec odszedł od rodziny. "To była największa szkoła życia. Jak byłam małym dzieckiem, miałam normalne życie. Tata, mama, dzieci, pieniądze. Było na podstawowe rzeczy, wydatki, rzeczy do szkoły. A potem nie miałam nawet na podręczniki" - wyznała Anna Lewandowska w rozmowie z Magdą Mołek.

33-latka nie utrzymuje kontaktu z ojcem. Wiele zawdzięcza mamie, która po odejściu męża stała się głową godziny. Anna Lewandowska w rozmowach z mediami często podkreśla, że to właśnie mama pokazała jej drogę i nauczyła bezwarunkowej miłości. "To ona jest zawsze, kiedy tego potrzebuję. Wysłucha, przytuli i doradzi" - zaznaczyła Lewandowska we wpisie na Instagramie.

Zdjęcie Anna podczas mistrzostw karate, 2012 rok / Kamil Jóźwiak / Newspix

Anna Lewandowska za namową wuja, Pawła Krzywańskiego w wieku 11 lat zaczęła treningi karate. Pierwszy medal zdobyła w 2005, zajmując drugie miejsce podczas mistrzostw Polski w kumite indywidualnym w kategorii juniorów. Później osiągnięcia posypały się jedno za drugim.

Anna Lewandowska ma na koncie między innymi: brązowy medal mistrzostw Europy w kategorii kadetów. Złoty medal mistrzostw Europy w kategorii seniorów, brązowy medal mistrzostw Polski i brązowy medal MŚ w konkurencji "ko-go kumite".

W całej swojej karierze sportowej Anna Lewandowska zdobyła aż 38 medali łącznie z mistrzostw Polski, Europy i świata w federacji WFF. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W wywiadach podkreśla, że sport ukształtował jej charakter, a w trudnych chwilach był sposobem na "ucieczkę" od problemów.

Zdjęcie Anna Lewandowska i Robert Lewandowski, 2008 r. / Maciej Opala / Newspix

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski: Tak zaczynała się ich miłość

33. urodziny Anny Lewandowskiej świętuje także mąż sportsmenki. "Lewy" opublikował romantyczne zdjęcie z wakacji. We wpisie złożył życzenia żonie, zaznaczając, jak wielkim darzy ją uczuciem. "Wszystkiego najlepszego dla mojej drogiej żony. Bardzo się cieszę, że możemy dzielić to piękne życie. Niech twój dzień będzie pełen szczęścia i radości. Kocham Cię! Sto Lat" - napisał Robert Lewandowski.

Para poznała się w 2007 roku. Lewandowski był wówczas piłkarzem Znicza Pruszków. Ania i Robert pierwszy raz spotkali się na obozie integracyjnym dla studentów akademii wychowania fizycznego.

Cztery lata później "Lewy" oświadczył się Ani podczas romantycznej podróży. W 2013 r. zakochani wzięli ślub. Wydarzenie było szeroko komentowane przez media. Obecnie Anna Lewandowska i Robert Lewandowski Wychowują razem dwie córeczki: Klarę i Laurę.

33. urodziny Anny Lewandowskiej: polska bizneswoman

Zaraz po ślubie Anna Lewandowska stworzyła bloga "Healthy Plan by Ann", który stał się początkiem jej kariery, jako trenerki personalnej. Żona "Lewego" publikuje na nim treści związane ze zdrowym życiem: zbilansowaną dietą i aktywnością fizyczną. Lewandowska jest również autorką kilku książek, wydała także płyty DVD z autorskimi treningami. Sportsmenka jest właścicielką marki kosmetyków naturalnych oraz sklepu ze zdrową żywnością. Co chwilę zadziwia nowymi pomysłami.

Zdjęcie Anna Lewandowska i Robert Lewandowski, 2010 r. / Piotr Kucza / Newspix

"Priorytetem jest dla mnie małżeństwo, a Robert jest najważniejszą osobą w moim życiu. Kocham to, co teraz robię, moją pracę i tysiące nowych pomysłów. Ale jeśli dla dobra naszego związku i dzieci będę musiała zostać w domu - zostanę" - zaznaczyła Anna Lewandowska w rozmowie z magazynem "Skarb".

Anna Lewandowska świętuje w gronie przyjaciół

Swoje 33. urodziny Anna Lewandowska postanowiła spędzić w gronie przyjaciół. Na InstaStory solenizantki pojawiły się już pierwsze zdjęcia z imprezy. Żona "Lewego" świętuje, ubrana w mini sukienkę w czerwone róże.





Zdjęcie Maria Stachurska jest ogromnym wsparciem nie tylko dla córki, Ani Lewandowskie, ale także dla zięcia - Roberta Lewandowskiego / Piotr Molecki / East News

Zdjęcie Anna Lewandowska prezentuje holistyczne podejście do pielęgnacji ciała / MWMedia





