Anna Popek w seksownej kreacji na jedno ramię. Ten model to hit sezonu

Codziennie trzeba znaleźć jakiś powód do radości. To, że świat jest piękny, że ludzie są życzliwi. Wystarczy się do nich uśmiechnąć. To, że są na świecie takie pyszności jak ciacho z wiśniami i z bitą śmietaną. Świat jest piękny i pełen smaku.

powiedziała w nagraniu Anna Popek