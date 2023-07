Spis treści: 01 Anna Popek zachwyca wyglądem. W czym tkwi jej sekret?

Anna Popek zachwyca wyglądem. W czym tkwi jej sekret?

Anna Popek jest jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek i prezenterek. 55-letnia dziś gwiazda obok występów w telewizji, znana jest również ze swojego nieprzeciętnego stylu. Wiele osób bez ogródek określa ją mianem ikony stylu.

Co więcej, dziennikarka aktywnie działa w mediach społecznościowych, pozostając w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Tam pokazuje internautom urywki codzienności, a na jej profilu nie braku zdjęć z pracy, ale również z domowego zacisza.

Zdjęcie Anna Popek jest jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek / Agencja FORUM

Spore emocje niezmiennie wzbudza jej wygląd. Czas zdaje się bowiem dla niej zatrzymać. 55-letnia dziennikarka nie tylko zachwyca promienną, młodzieńczą cerą, ale również szczupłą, wysportowaną sylwetką, której pozazdrościć może jej niejedna koleżanka po fachu.

Anna Popek: dieta. Dzięki tym nawykom niezmiennie zachwyca sylwetką

Anna Popek cieszy się zachwycającą formą, smukłymi nogami oraz płaskim brzuchem. W czym tkwi sekret jej nienagannego wyglądu? Niedawno dziennikarka podzieliła się z internautami żelazną zasadą, do której stosuje się od kilku dobrych miesięcy.

Zdradzając tajniki swojej diety wyznała, że stosuje post przerywany. Ten polega na spożywaniu posiłków jedynie w określonym czasowo "oknie żywieniowym". "Jem w ciągu 8 godzin, a przez 16 nie jem nic. Te 16 godzin obejmuje też sen, więc nie jest tak źle, choć czasem skręca mnie z głodu" - stwierdziła. W praktyce prezenterka nie je więc po godzinie 18, a śniadanie może zjeść dopiero o godzinie 10.

"Ale w związku z tym starannie planuję co i kiedy zjem, żeby w tym ograniczonym czasie dostarczyć organizmowi to, co jest potrzebne. Przecież mój mózg, skóra, włosy i paznokcie czekają na swoją porcję energii, witamin, minerałów. Gotuję zupy, robię sałatki itp., ale uzupełniam dietę suplementami - witamina D,K oraz witamina E - na młodość, a także magnez i kwasy Omega" - dodała gwiazda.

Wcześniej przyznała również, że stosuje kilka rytuałów: chodzi spać o regularnych porach, nie objada się przed snem, rzadko pije alkohol i stawia na ruch. Bieganie, ćwiczenia rozciągające oraz spacery z psem są jej codziennością.

Anna Popek zapozowała w stroju kąpielowym. W komentarzach burza

Zdrowe nawyki sprawiły, że Anna Popek zachwyca dziś swoim wyglądem. Z chęcią chwali się swoją szczupłą sylwetką w sieci, raz za razem wzbudzając zachwyt swoich fanów. Tym razem, przy okazji wypoczynku nad morzem, opublikowała w sieci fotografię, na której pozuje w stroju kąpielowym.

"Odpoczynek to obowiązek człowieka pracy - bardzo mi się podoba ta definicja, a Wam? Podczas urlopu robi się co innego, niż zwykle i to jest właśnie najprzyjemniejsze" - napisała pod zdjęciem.

Pod fotografią w mig zaroiło się od komentarzy. Szybko wybuchła w nich prawdziwa burza. Niektórzy internauci podkreślają bowiem, że ich zdaniem dziennikarka jest zbyt chuda. "Chudzinka jaka", "Pani Aniu, ale z niedowagą to już ciut ciut przesada", "Albo źle przerobione zdjęcie, albo za chuda Pani jest" - piszą. Cała rzesza jest jednak pod wrażeniem wyglądu swojej ulubienicy, śląc pod jej adresem falę komplementów. "Ślicznie wyglądasz jak zwykle", "Cudownie pani wygląda" - czytamy.

