Joanna Opozda regularnie dzieli się nowinkami ze swojego życia prywatnego za pośrednictwem Instagrama. Profil aktorki obserwuje już 676 tys. osób - część z nich na bieżąco komentuje poczynania gwiazdy.

Opozda jest znana głównie z występów w serialach, a na swoim koncie ma m.in. rolę w serialu "Barwy szczęścia" i filmach takich jak "Noc szczęścia" czy "Siemiany". Opozda zagrała również główną rolę w produkcji "Brigitte Bardot cudowna" w reż. Lecha Majewskiego.

Opozda świętuje 35. urodziny

2 lipca Opozda skończyła 35 lat. Z tej okazji podzieliła się poruszającym wpisem na Instagramie.

- Dziękuje za wszystkie życzenia które wysyłacie mi wiadomościach! Nie jestem w stanie odpisać na wszystkie, ale je czytam, i jestem bardzo wdzięczna za każde miłe słowo. Chcę Wam podziękować, że mną tu jesteście bo naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Wiem, że obserwuje mnie mnóstwo wartościowych ludzi o wielkich sercach. Najwięcej z Was życzy mi spokoju - napisała.

- No cóż... Przydałoby się - nie ukrywam. Mam nadzieję, że niedługo zakończę pewne sprawy i będę żyć w miarę normalnie. Póki co różnie to bywa... Trzymajcie za mnie kciuki - zaapelowała do swoich fanów.

Joanna Opozda na plaży w skąpym stroju. W komentarzach poruszenie

Obecnie Opozda przebywa nad polskim morzem, a z wolnego czasu korzysta na całego. Piękne widoki i złocista plaża zdecydowanie przypadły jej do gustu, o czym świadczą najnowsze zdjęcia. Aktorka postanowiła podzielić się widokami z obserwatorami na Instagramie. Jednak to nie polskie morze skradło show, a zgrabna sylwetka Opozdy.

Aktorka zaprezentowała się w dwuczęściowym i skąpym stroju kąpielowym. Czarny kostium z plecionki podkreślił wszystkie atuty jej sylwetki. Plażową stylizację uzupełniła złoty naszyjnikiem z misiem i okularami przeciwsłonecznymi.

"Plażowiczka" Opozda eksponuje wdzięki. W komentarzach poruszenie

Zdjęcie, do którego pozuje w zmysłowej pozie opatrzyła tytułem: "Plażowiczka". Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać.

"Jesteś przepiękna Asiu! Pozazdrościć takiej figurki! Mam nadzieję, że pozbyłaś się już tych złych emocji i starasz się normalnie czerpać z życia",

"Jakie ciało",

"Piękna figura",

"Piękny strój",

"Jest pani przepiękną kobietą"

- komplementowali internauci.

Jedna z osób nie wytrzymała i postanowiła zapytać Opozdę wprost: "Kto robił zdjęcia?". Póki co, Opozda nie odpowiedziała na to pytanie.

