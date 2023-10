Bardzo trudna łamigłówka matematyczna. Na wykonanie zadania masz 10 sekund

Łamigłówki matematyczne przede wszystkim polegają na rozwiązywaniu problemów matematycznych, które często wymagają kreatywnego myślenia, logicznego rozumowania i umiejętności wykorzystania różnych technik matematycznych. Celem łamigłówek matematycznych jest zazwyczaj znalezienie rozwiązania lub odpowiedzi na pytanie matematyczne w nietypowy sposób, lub poprzez rozwiązanie trudnego problemu. Oto jedna z naszych zagadek. Na wykonanie tej łamigłówki masz 10 sekund. Gotowy? Start!

Jak ułożyć cztery dziewiątki tak, aby ich wynik był równy 100?

Poprawne rozwiązanie. Wiele osób popełnia ten sam błąd

Nie znasz prawidłowej odpowiedzi na nasze matematyczne zapytanie? Prawdopodobnie popełniłeś często powielany błąd. Wiele osób zapomina o prawidłowej kolejności wykonywania działań matematycznych. Na początku zajmujemy się działaniami w nawiasach, potem możemy przejść do potęgowania, następnie do mnożenia oraz dzielenia, a na końcu do dodawania i odejmowania. Oto poprawne rozwiązanie naszej łamigłówki:

99+9/9 = 100

