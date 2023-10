Podchwytliwa zagadka matematyczna. Tylko osoby o wysokim IQ wiedzą, jak ją rozwiązać

Wynik IQ jest uzyskiwany na podstawie testów psychometrycznych, które mierzą różne aspekty inteligencji, takie jak logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów, zdolność do zapamiętywania, język oraz matematyka.

Wynik IQ jest przeważnie wyrażany jako liczba całkowita, na przykład wynik 100 jest uważany za przeciętny w populacji, wynik powyżej 100 wskazuje na wyższą niż przeciętną inteligencję, a wynik poniżej 100 na niższą niż przeciętną inteligencję.

Sprawdź jedno z zadań na logiczne myślenie. Czy uda ci się odpowiedzieć na poniższe pytanie? Na wykonanie zadania masz 10 sekund.

20 + 20 + 20 = 60. Jak uzyskać 60 używając 3 razy tej samej liczby?

Zdjęcie Ta łamigłówka większości osób sprawia nie lada problem / Getty Images

Poprawna odpowiedź. Mało kto ją zna

Jeśli udało ci się rozwiązać to zadanie, oznacza to, że masz bardzo wysokie IQ. Jeśli jednak nie, to nic nie szkodzi. Nad logicznym myśleniem można ćwiczyć całe życie, za pomocą różnorodnych łamigłówek. Oto prawidłowe rozwiązanie tego zadania:

Aby uzyskać 60 za pomocą 3 takich samych liczb, należy wykonać takie równanie: 60 + 60 - 60 = 60

