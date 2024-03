Auchan wycofuje niebezpieczne rowerki. "Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa"

Popularna sieć sklepów Auchan wydała komunikat, w którym poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży wafli pełnoziarnistych. Auchan apeluje do konsumentów, którzy nabyli taki produkt, by go nie spożywać. Ponadto ze sprzedaży wycofano rowerki dla dzieci, które stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika.