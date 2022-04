Spis treści: 01 Kamienie nerkowe - przyczyny. Od czego ma się kamienie w nerkach?

02 Jak bolą kamienie nerkowe?

03 Jak wyleczyć kamienie w nerkach?

04 Jak przyspieszyć rodzenie kamienia nerkowego?

05 Babcine, domowe sposoby na kamienie nerkowe

06 Co jeszcze poleca się na kamienie nerkowe?

Kamienie nerkowe - przyczyny. Od czego ma się kamienie w nerkach?

Kamica nerkowa to obecność kamieni lub piasku w nerkach i układzie moczowym. Od czego tworzą się kamienie w nerkach? Przyczyny mogą się wiązać z zaburzeniami metabolicznymi, zwłaszcza z hiperkalciurią czy innymi, uwarunkowanymi genetycznie zaburzeniami. Powodem tworzenia się kamieni w nerkach jest również odkładanie się soli wapnia, np. fosforanów wapnia lub fosforanu wapnia.

Kamienie nerkowe mogą tkwić w nerce, ale i się przemieszczać - z nerek do moczowodów i pęcherza.

Zdjęcie Kamienie nerkowe dają o sobie znać wyjątkowo boleśnie, gdy kamień blokuje ujście moczowodu / 123RF/PICSEL

Jak bolą kamienie nerkowe?

Kamienie nerkowe początkowo nie dają o sobie znać, a ich obecność jest niemal niezauważalna.

Po czym poznać, że ma się kamienie nerkowe? Często wśród objawów znajdują się:



nudności i wymioty niezależnie od spożywanych pokarmów

infekcja pęcherza

dyskomfort w jamie brzusznej

ból w czasie oddawania moczu

osłabienie

uczucie rozbicia i senność

Dają o sobie znać wyjątkowo boleśnie, wtedy gdy kamień blokuje ujście moczowodu.Wówczas pojawia się ostry, nagły ból w okolicy nerek. Często pojawia się również tzw. "kolka nerkowa", czyli ból połączony z parciem na pęcherz. Wtedy nie obejdzie się bez pilnej pomocy lekarskiej.

Jak wyleczyć kamienie w nerkach?

Kamienie nerkowe można wykryć podczas badania USG. Lekarz zleci również wykonanie dodatkowo urografii, czyli zdjęć rentgenowskich jamy brzusznej po dożylnym podaniu kontrastu. Pomoże to ustalić, czy to kamica cieniująca - gdy kamienie są widoczne na zdjęciu, czy też bezcieniująca. Od tego zależy dalsza terapia.

W przypadku kamicy bezcieniującej, wystarczy zastosować dietę i leki, które potrafią rozpuścić nawet większe kamienie. Leczenie takiej kamicy trwa zazwyczaj 6-8 tygodni.

W przypadku kamicy nerkowej leki są stosowane objawowo i mają za zadanie złagodzić objawy napadu kolki nerkowej. Złagodzić dolegliwości pomogą leki o przeciwdziałaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i rozkurczowym.

Jak pozbyć się kamieni nerkowych? W większości przypadków usuwa się je wraz z moczem - wówczas nie jest konieczne specjalistyczne leczenie. Części pacjentów wystarczą leki przeciwbólowe, spożywanie dużych ilości wody i ziół. Dzięki temu częściej oddają mocz, a kamień szybciej się przesuwa. Sprawa komplikuje się w przypadku kamicy cieniującej, ponieważ kamieni nie da się rozpuścić i konieczne jest leczenie zabiegowe.

Zdjęcie W przypadku kolki nerkowej nie obejdzie się bez pilnej pomocy lekarskiej / 123RF/PICSEL

Jak przyspieszyć rodzenie kamienia nerkowego?

Wydalanie kamieni z przewodów moczowych nie jest proste, dlatego niektóre ataki kolki nerkowej mogą trwać nawet kilka dni. Im dłużej trwa pozbywanie się złogów, tym dłużej cierpi osoba chora. Przesuwanie kamienia nerkowego wzdłuż dróg moczowych do czasu jego wydalenia określa się mianem rodzenia kamieni nerkowych. Jak długo trwa rodzenia kamienia nerkowego? Kluczowa jest wielkość kamienia i jego położenie. Te o średnicy do 7 mm mogą być usunięte samoistnie. Aby przyspieszyć rodzenia kamienia nerkowego, trzeba pić dużo płynów, stosować leki i zioła czy środki rozkurczowe. Pomocne w przesuwaniu się złogów w dół może być również chodzenie po schodach czy skakanie na skakance. Większych kamieni nie można się pozbyć samoistnie i wówczas konieczna jest interwencja lekarza.

Babcine, domowe sposoby na kamienie nerkowe

Istnieją jednak sposoby, które pozwalają zapobiec tej bolesnej dolegliwości. Najskuteczniejszy babciny sposób na kamienie nerkowe to ich przepłukiwanie. Zalecane jest picie co najmniej 2,5 litra płynów dziennie - wody, wód leczniczych, naparów ze skrzypu polnego, pokrzywy, liścia brzozy czy borówki brusznicy. Polecana jest również słaba herbata, herbatki owocowe i soki owocowe (najlepiej rozcieńczane wodą), zwłaszcza z cytrusów. Tutaj wyjątkiem jest jednak sok grejpfrutowy, który paradoksalnie może przyczynić się do powstania kamieni nerkowych.

Poleca się zwłaszcza picie wody z sokiem z cytryny, ponieważ cytrusy zwiększają przemianę puryn. Oprócz tego warto pić ocet jabłkowy. Wystarczy rozpuścić 2 łyżki octu jabłkowego w szklance wody, dodać 2 łyżki soku z cytryny. Taką mieszankę warto pić przed posiłkami. Pamiętajmy o tym, by wypijać płyny również przed snem, by w nocy również dochodziło do rozpuszczania złogów w drogach moczowych.

Zdjęcie Najskuteczniejszy babciny sposób na kamienie nerkowe to picie dużych ilości wody / 123RF/PICSEL

Co jeszcze poleca się na kamienie nerkowe?

W codziennej diecie warto ograniczyć spożywanie soli kuchennej i produktów, które zawierają ją w dużych ilościach. Na liście zakazanych produktów są takie, które zawierają glutaminian sodu, zupy i sosy instant, czekolada i kakao.

Dieta zapobiegająca tworzeniu się kamieni nerkowych powinna być uboga w produkty zawierające kwas szczawiowy. To np. szczaw, szparagi, szpinak czy rabarbar. W codziennej diecie trzeba unikać również konserw mięsnych i rybnych, ostrych przypraw, margaryn twardych, smalcu i słoniny.

W swojej diecie warto zwiększyć spożycie produktów z dużą zawartością magnezu, cytrynianów i fosforanów. Polecane są soki owocowe, miód, owoce cytrusowe, kasze, płatki i ryż. Oprócz tego warto włączyć do jadłospisu wegetariańskie zupy warzywne, nietłuste ryby, gotowane lub świeże warzywa takie jak ziemniaki, marchew, pomidory, sałata, ogórki, pietruszka i zielona cebula.

Należy też ograniczyć owsiankę i makaron oraz ograniczyć spożycie jajek do nie więcej iż jednego dziennie. Ze względu na dużą zawartość białka należy zredukować w swojej diecie produkty mleczne.

