Bądź aktywna na swój sposób z podpaskami Always Platinum

materiały partnera



Różnorodność kobiecych potrzeb

Wokół miesiączki krąży mnóstwo mitów. Wiele osób twierdzi, że podczas okresu nie można zajść w ciąże, pływać w basenie, czy co ciekawe - piec ciasta. I choć ciało każdej z nas inaczej reaguje na menstruację, to powinnyśmy kierować się własnymi potrzebami i możliwościami. Bez ograniczeń narzucanych na nas przez społeczeństwo czy przesądy. Wiele kobiet rezygnuje też z aktywności fizycznej podczas miesiączki. Istnieje mylne przekonanie, że sport nasila krwawienie i może wzmagać ból. To błąd! Ćwiczenia podczas okresu nie są niedozwolone - wręcz przeciwnie, pomagają łagodzić ból, mogą nawet relaksować i odprężać nasze ciało. Należy zwrócić jedynie uwagę na rodzaj wykonywanych ćwiczeń. Jak twierdzi edukatorka menstruacyjna i seksualna Kamila Raczyńska - Chomyn, delikatny ruch w zgodzie z potrzebami ciała to doskonały sposób na zmniejszenie dyskomfortu, a nawet bólu podczas miesiączki!



- Podstawowa zasada jest jedna - słuchaj ciała i do niczego się nie zmuszaj. Często najprzyjemniejszymi aktywnościami dla kobiet podczas menstruacji będą: spokojny spacer, ćwiczenia relaksacyjne, zwłaszcza skierowane na mięśnie dna miednicy, ćwiczenia oddechowe oraz wszystkie ruchy aktywujące miednicę (bujanie, przetaczanie miednicy, pozycje otwierające biodra i rozluźniające brzuch oraz dolny odcinek kręgosłupa). Warto pamiętać o oddechu, ponieważ to właśnie spokojny oddech, kierowany świadomie do brzucha, będzie nam obniżał ból i łagodził skurcze macicy. Ciało

w bólu odruchowo się napina, co manifestuje się zaciśnięciem szczęk, płytkim oddechem, czy zwijaniem się w kulkę. Niestety wszystko to sprawia, że napinamy się jeszcze mocnej, co z kolei intensyfikuje ból. Tymczasem im więcej oddechu, miękkości i delikatnego ruchu wprowadzimy w ciało, tym łagodniej przejdziemy miesiączkę. Słuchajmy naszych ciał, one nas mądrze poprowadzą. - mówi Kamila Raczyńska Chomyn.

Always dba o komfort każdej kobiety

W trakcie okresu każda z nas powinna czuć się dobrze we własnym ciele, dokładnie tak, jak w pozostałe dni. Kluczowe jest poczucie odpowiedniego komfortu i ochrony. Aby tak było, marka Always zaprojektowała specjalną linię podpasek Always Platinum, z pięcioma obszarami komfortu zaprojektowanymi tak, abyśmy podczas okresu czuły jedynie ochronę. Obszary te to:

Skrzydełka ComfortLock - jedwabiście miękkie skrzydełka o asymetrycznym kształcie, które umożliwiają łatwiejsze zakładanie i ściąganie podpaski,

- jedwabiście miękkie skrzydełka o asymetrycznym kształcie, które umożliwiają łatwiejsze zakładanie i ściąganie podpaski, System 3D LeakGuard - pomagający zapobiegać przeciekaniu,

- pomagający zapobiegać przeciekaniu, Technologia OdourLock - neutralizująca nieprzyjemne zapachy,

- neutralizująca nieprzyjemne zapachy, Kształt podpaski Soft&Fit - umożliwiający dopasowanie się podpaski do ciała,

- umożliwiający dopasowanie się podpaski do ciała, 1000 mikropoduszeczek - dla zapewnienia dodatkowej miękkości.



- Celem marki Always jest wspieranie wszystkich kobiet w dążeniu do realizacji marzeń. Nic nie powinno ich zatrzymywać, nawet okres. Podpaski Always Platinum zostały zaprojektowane tak, by zapewniać miękkość i idealne dopasowanie każdej kobiecie. Teraz każda z nas może czuć się komfortowo podczas okresu i być aktywna na swój sposób - mówi Mariola Mirek, Dyrektor Komunikacji Procter & Gamble, Always.



Always dla Ciebie i z Tobą

Marka Always od ponad 35 lat wspiera budowanie pewności siebie u dziewczyn na całym świecie. Cel ten realizowany jest wielotorowo m.in. poprzez edukację na temat dojrzewania i innych kwestii związanych z kobiecością, walkę z ubóstwem menstruacyjnym oraz zapewnianie dostępu do produktów menstruacyjnych najwyższej jakości. Poprzez program edukacyjny - "Między nami kobietkami" - docieramy każdego roku do niemal 20 milionów dziewcząt w 60 krajach na świecie od ponad 30 lat. W Polsce program ten działa od ponad 25 lat i dotarł do ponad 90% 12 letnich dziewcząt (lekcja o dojrzewaniu, pewności siebie). Kolejny z programów marki Always to akcja spoleczna #JakDziewczyna, mająca na celu zwalczanie barier stawianych dziewczynom oraz kobietom. Z kolei #AkcjaDonacja zapewnia dostęp do podpasek dla potrzebujących dziewcząt.



Marka Always

Always jest światowym liderem kategorii produktów ochrony kobiecej. Oferuje szeroką gamę produktów dla kobiet, dostosowaną do indywidualnych preferencji, różnych typów budowy ciała, zróżnicowanego miesiączkowania. Portfolio Always zawiera następujące linie produktów: podpaski Always Ultra, Always Sensitive, Always Platinum, wkładki Always. Więcej informacji znajdziesz na: http://www.everydayme.pl/,

Procter&Gamble

P&G posiada jedno z najbardziej rozbudowanych portfolio wiodących marek, które cieszą się zaufaniem konsumentów na całym świecie. Są to m.in: Always®, AmbiPur®, Ariel®, Blend-a-med®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Vicks®. P&G prowadzi działalność w około 70 krajach. Zapraszamy na stronę http://www.pg.com , aby dowiedzieć się więcej o firmie P&G i jej markach.