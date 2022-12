Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy parki miejskie, ogrody i skwery przechodzą ogromną metamorfozę, zmieniając się w bajkowe krainy, w których jesteśmy w stanie przenieść się do świata magii. Rozświetlają się bowiem tysiącem kolorowych światełek, tworząc jednocześnie niepowtarzalną, zimową atmosferę.

Jednym z najpopularniejszych, cieszących się ogromnym zainteresowaniem Polaków jest Lumina Park w Zamku Topacz pod Wrocławiem. Tamtejsze "Tajemnicze Ogrody" w mig przeniosą w krainę baśni, czarów i sztuki, a znajdujące się w nich zwierzęta, strachy i duchy zachwycą oko niejednego gościa.

Reklama

Zobacz również: Tutaj przeniesiesz się do bajkowej krainy. Oto ogrody świateł, które warto odwiedzić w tym roku

Lumina Park w Zamku Topacz: jak dojechać?

Zamek Topacz znajduje się niecałe 10 kilometrów od Wrocławia. Ze stolicy Dolnego Śląska jesteśmy w stanie dojechać tam w zaledwie pół godziny. Jest to więc fantastyczna opcja na szybki, weekendowy wypad za miasto, a nawet wieczorną, rozluźniającą wyprawę po pracy.

Z Krakowa dojedziemy tam w niecałe 3 godziny, z Katowic w około 2 godziny, zaś z Warszawy w niewiele ponad 3,5 godziny. Warto jednak poświęcić ten czas. Na miejscu czekają nas bowiem niezwykłe widoki. "Tajemnicze Ogrody" w podwrocławskiej Ślęzie otwarte zostały 28 października. Od tamtego momentu odwiedzający mogą zobaczyć przepiękne, rozwieszone na drzewach dzieła sztuki, instrumenty muzyczne oraz nieskończoną ilość instalacji artystycznych, wykonanych z tysięcy kolorowych światełek.

Zdjęcie Zamek Topacz znajduje się niecałe 10 kilometrów od Wrocławia / Albin Marciniak/East News / East News

Zobacz również: Tyle zapłacimy za święta i sylwestra na Podhalu. „Sezon będzie ogromnym wyzwaniem”

Lumina Park w Zamku Topacz: godziny otwarcia

Lumina Park Wrocław od 1 grudnia do 9 stycznia otwarty jest od godziny 16. Od 10 stycznia do 31 stycznia ogród świateł zaprasza gości od godziny 16:30, zaś od 1 lutego wejście na teren obiektu możliwe będzie od godziny 17. Godziny otwarcia parku zależne są od zachodu słońca - obecnie jest on czynny do godziny 21. Ostatnie wejście ma miejsce o godzinie 20. Zapamiętajmy jednak, iż Lumina Park Wrocław jest nieczynny w poniedziałki.

Lumina Park w Zamku Topacz: cennik

Przed wejściem do parku należy zakupić bilet. Ten od poniedziałku do czwartku kosztuje 27 zł (ulgowy) i 31 zł (normalny). W piątki, soboty i niedziele cena jest nieco wyższa - 31 zł za bilet ulgowy i 35 zł za bilet normalny. Dzieci do 2. roku życia wchodzą na teren obiektu za darmo.

Zobacz również: Nowa stolica polskich gór? "Polskie Aspen" przebiło nawet Zakopane