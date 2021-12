Barbórka czyli imieniny Barbary. Co znaczy to imię?

Barbara to imię, które wywodzi się z języka greckiego, rozpowszechnione dzięki łacinie. Słowo "barbaros" (a z greckiego "βαρβαρος" - "każdy, kto nie jest Grekiem", "obcy", "barbarzyński") oznacza "barbarzyńcę". Łaciński odpowiednik w rodzaju żeńskim to "barbara" - czyli "barbarzynka" lub "cudzoziemka". W Polsce imię to występuje od około XIV wieku, a według danych z 2019 roku jest szóstym najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce. Nosi je ponad pół miliona kobiet w kraju.

Imieniny Barbary - kiedy?

Imieniny Barbary obchodzone są 18 kwietnia, 9 lipca, 20 września, 19 listopada i 4 grudnia - to właśnie ta ostatnia data, związana ze wspomnieniem św. Barbary z Nikomedii, jest najbardziej popularna. Wtedy też obchodzona jest Barbórka - tradycyjne górnicze święto.



Barbórka, według tradycji górniczej, rozpoczyna się poranną uroczystą mszą przy figurze św. Barbary. Po niej orkiestra górnicza maszeruje przez osiedla zamieszkane przez górników i ich rodziny, grając przy tym m.in. swój hymn, tego dnia odbywają się także uroczyste akademie i organizowane są występy, koncerty i zabawy.



Barbara - jaka jest?

Barbara jest osobą wrażliwą, romantyczką - skrytą i powściągliwą introwertyczką, lubi samotność, jednak potrafi zadbać o relacje z innymi ludźmi. Czasem bywa jednak nieco kapryśna i szukająca nadmiernej uwagi przyjaciół. To marzycielka prawdziwa artystka, która skupia się na emocjach i na swoim życiu wewnętrznym.



Barbara najlepiej odnajdzie się u boku stanowczego mężczyzny, z którym będzie mogła stworzyć duet idealny.



