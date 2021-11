Dlaczego warto jeść cytryny? Lista zalet jest długa

Andrzejki tradycyjnie są świętem obchodzonym w nocy z 29 na 30 listopada - w wigilię wspomnienia świętego Andrzeja Apostoła, czyli jednocześnie imienin Andrzeja. To dla wielu wyjątkowa okazja do dobrej zabawy w gronie rodziny i przyjaciół.

Wszystko dzięki znanym wróżbom, które zwyczajowo związane są z andrzejkami - najpopularniejsze to m.in. lanie wosku przez dziurkę od klucza, przebijanie szpilką serca z wypisanymi imionami, rzucanie obierką z jabłka czy ustawianie butów do drzwi.

Dziś to raczej po prostu pretekst do zabawy, dawniej jednak podchodzono do niego poważniej. Panny liczyły na to, że dzięki wróżbom dowiedzą się, kiedy wyjdą za mąż i jak będzie nazywał się ich wybranek.

Zdjęcie Imię Andrzej wywodzi się z języka greckiego / 123RF/PICSEL

Ilu jest Andrzejów w Polsce? Oto statystyka najpopularniejszych imion

Andrzejki to oczywiście nie tylko wieczór wróżb, ale również znak imienin Andrzeja - 30 listopada obchodzi je naprawdę wielu Polaków. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, imię Andrzej jest jednym z trzech najpopularniejszych męskich imion w Polsce. Nosi je ponad pół miliona polskich mężczyzn - dokładnie 563 554 osoby.

"Czy jest w Polsce osoba, która nie zna żadnego Andrzeja? Naszym zdaniem nie ma, choć nie mamy na to naukowych dowodów"

- piszą autorzy opracowania na stronie ministerstwa.

Najpopularniejszym imieniem męskim jest Piotr (697 738 osób), a na drugim miejscu plasuje się imię Krzysztof (654 442 osoby). Poza podium znalazły się takie imiona jak: Tomasz (540 578), Paweł (511 163), a także Jan (503 920).

Niewiele osób wie, że istnieje również mało popularna żeńska forma imienia Andrzej - Andrzeja. Obecnie w Polsce nosi je zaledwie 45 kobiet.

Andrzejów będzie coraz mniej? Wszystko na to wskazuje

Mimo że jak na razie Andrzej jest na trzecim miejscu pod względem popularności wśród męskich imion w Polsce, wygląda na to, że sytuacja zaczyna się zmieniać. Według danych zaprezentowanych na stronie Ministerstwa Cyfryzacji coraz mniej rodziców decyduje się nadać takie imię nowonarodzonemu dziecku.

"W pierwszej połowie 2021 r. imię Andrzej znalazło się dopiero na 103. miejscu - nazwano tak 92 chłopców"

- czytamy na stronie.

Jakie są najpopularniejsze imiona dla dzieci obecnie? Na czele rankingu jest Antoni - nazwano tak 3862 dzieci. Kolejne miejsca należą do imienia Jan (3535 dzieci), Aleksander (3353 dzieci), Franciszek (3252 dzieci) oraz Jakub (3236 dzieci).

W Polsce popularne są też nazwiska kojarzące się z Andrzejem

Według opracowania przedstawionego na ministerialnej stronie, okazuje się, że w Polsce popularne są także nazwiska pochodzące od imienia Andrzej. Jak czytamy, nazwisko Andrzejewski lub Andrzejewska nosi 12 120 mężczyzn i 12 427 kobiet, Andrzejczak - 4099 mężczyzn i 4185 kobiet, Andrzejak - 1726 mężczyzn i 1787 kobiet, Andrzejczyk - 1166 mężczyzn i 1184 kobiet, Andrzejczuk - 542 mężczyzn i 528 kobiet, Andrzejuk - 479 mężczyzn i 488 kobiet, Andrzejewicz - 117 mężczyzn i 114 kobiet.

Zdjęcie Imię Andrzej jest jednym z trzech najpopularniejszych męskich imion w Polsce / 123RF/PICSEL

Istnieje również kilka miejscowości, których nazwy pochodzą od imienia Andrzej - jest to, chociażby Andrzejewo (znajduje się m.in. na Mazowszu i w Wielkopolsce) oraz Stary Andrzejów (na Lubelszczyźnie).

Imię Andrzej jest popularne nie tylko w Polsce

Imię Andrzej wywodzi się z języka greckiego i pochodzi od słowa "aner" - "człowiek", "mężczyzna" oraz "dzielny", "mężny". Imieniny obchodzone są kilkanaście razy w roku, jednak najczęściej właśnie 30 listopada - we wspomnienie św. Andrzeja Apostoła, jednego z dwunastu apostołów, rodzonego brata św. Piotra Apostoła.

Imię to jest bardzo popularne na całym świecie. Jego odpowiedniki to m.in. Andrew (angielski), Andrej lub Ondrej (słowacki), Andreas (niemiecki), Andrés (hiszpański), André (portugalski) czy Andrea (włoski). W języku polski rodzimą formą tego imienia jest Jędrzej.

